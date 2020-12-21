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محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة استقبال طلبات التصالح

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:04 م
نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية
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ايمن رياض
أجرى الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، وكذلك المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة، لمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، بمتابعة عمل المراكز التكنولوجية أولا بأول، رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

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تابع، نائب المحافظ خلال الجولة، استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين حتى الأن، 152 ألف و788 طلب، كما يستمر عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث من المقرر ان يكون نهاية ديسمبر هو اخر موعد للتقديم.

كما تابع ، تائب محافظ المنيا مع مشرفي النظام الدورة المستندية لطلبات التصالح المتقدمة بمختلف مراحلها بدءًا من مرحلة تلقي الطلبات، مرورا بمرحلتي الفحص والتسجيل على المنظومة حتى مرحلة استخراج النموذج 3، واستعرض الإحصائيات الخاصة بالطلبات المقدمة للتصالح، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لتنفيذ إجراء التصالح في مخالفات البناء.

ووجه نائب المحافظ، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد إضافية.

وفي سياق متصل قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إنه تم تنفيذ  3 مشروعات بتكلفة 63.6 مليون جنيه في قطاع الثقافة ، حيث تضم المشاريع الثلاثة، إنشاء مكتبة مصر العامة بالمنيا، وقصر ثقافة المنيا الجديدة، كما يجري تطوير وانشاء قاعة مؤتمرات ومسرح قصر ثقافة المنيا.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لمعرض " مصغرات لمبدعي نادى العلوم " المقام بقصر ثقافة المنيا ، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة ، خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة ودكتورة رانيا عليوة مدير عام قصر الثقافة.

وأشاد المحافظ بأعمال الشباب المبدعين المشاركين في المعرض من خلال إعادة تدوير كل ما تم استخدامه ، حيث تضمن المعرض مجموعة من المجسمات لنماذج من البيئة مع استخدام تقنيات علمية متنوعة بالكهرباء والطاقة ، وأعمال فنية باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر .

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال تطوير وإنشاء قاعة مؤتمرات ومسرح قصر الثقافة ، موجها بالإسراع في معدلات التنفيذ ليستفيد منه أهالي المنيا ويصبح إضافة قوية لقطاع الثقافة في المحافظة .

وفي سياق متصل بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ، بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" .

وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية ب23 محافظة ، منهم 47 قرية بمركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا ،كمرحلة اولي.
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