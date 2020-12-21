التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أسوان والمصري

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي المصري وأسوان بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول من طرف واحد وحاصر المصري لاعبي أسوان في نصف ملعبهم، وتم شن العديد من الهجمات على شباك نادي أسوان من أجل إحراز هدف التقدم.





وكان تشكيل المصري ضم كلا من: