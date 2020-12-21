أجرت وزارة المالية، عددًا من التعديلات الضريبية قانون الضرائب على الدخل، كان آخرها في الربع الأخير من العام المالي الماضي؛ بغرض تعريف الموظفين والعاملين بالدولة، كيفية حساب ضريبة الدخل في مصر، إذ تضمنت تلك الإجراءات رفع الإعفاء الضريبي لأصحاب الرواتب من 8 آلاف جنيه لتصل إلى 15 ألف جنيه إضافة إلى إعفاء شخصي للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص يصل لـ 9 آلاف جنيه، بحيث يصبح مجمل الدخل السنوي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.





وينشر "صدى البلد" إجراءات الحكومة في قانون الضريبة علي الدخل برقم 26 لسنة 2020 التي تضمنت إرساء دعائم العدالة الضريبية ومعالجة التشوهات في الفترات السابقة.





كيفية حساب ضريبة الدخل في مصر 2020





الشريحة الأولى 2,5%



أقرت وزارة المالية عددا من التعديلات على قانون الضريبة علي الدخل، حيث استحدثت شريحة ضريبية بنسبة 2.5% لمن يصل دخله السنوي أكثر من 15 ألف جنيه ولا يجاوز 30 ألف جنيه، وبالتالي فإن أصحاب المهن الحرة سيدفعون أصحاب من يصل لذلك الدخل مبلغ 375 جنيهًا سنويا أو 31 جنيهًا و25 قرشا شهريًا.





الدخل السنوي – حد الإعفاء الضريبي * الشريحة الضريبية = "30 ألف جنيه -15 ألف جنيه * 2.5% = 375 جنيها".





أما أصحاب الرواتب من الموظفين فإنهم سيدفعون 150 جنيها سنويا أو 12 جنيها ونصف شهريًا.





الدخل السنوي - حد الإعفاء الضريبي * الشريحة الضريبية = " 30 ألف جنيه -24 ألف جنيه *2.5% = 150 جنيها





الشريحة الثانية بنسبة 10%



لمن يصل دخله السنوي أكثر من 30 ألف جنيه ولا يتعدي 45 ألف جنيه سنويًا، وبالتالي فإن أصحاب المهن الحرة سيحصلون علي إعفاء حتي 15 ألف جنيه وبالتالي سيدفعون 3000 جنيه سنويا أو 250 جنيها شهريا.







أما أصحاب الرواتب من الموظفين فإنهم سيدفعون 2100 جنيه سنويا أو 175 جنيها شهريا.





الشريحة الثالثة بنسبة 15%



لمن يصل دخله أكثر من 45 ألف جنيه ولا يجاوز 60 ألف جنيه وبالتالي فإن أصحاب المهن الحرة سيدفعون 6750 جنيها سنويا أو 562.5 جنيه شهريا.







وكذلك أصحاب الرواتب سيدفعون نحو سيدفعون 5400 جنيه سنويا أو 450 جنيها شهريا.







الشريحة الرابعة بنسبة 20%

لمن يجاوز دخله السنوي 60 ألف جنيه ولا يتعدي 200 ألف جنيه، وبناء عليه سيدفع أصحاب المهن الحرة 37 ألف جنيه سنويا أو 3085 جنيها شهريا.





أما أصحاب الرواتب فسيدفعون نحو 35.2 ألف جنيه سنويا أو 2934 جنيها شهريا.





الشريحة الخامسة بنسبة 22.5%



لمن يجاوز دخله السنوي 200 ألف جنيه ولا يتعدي الـ 400 ألف جنيه، فإن أصحاب المهن الحرة سيدفعون نحو 86.63 ألف جنيه سنويا أو 7219 جنيها شهريا.





وأصحاب الرواتب سيدفعون 84.6 ألف جنيه سنويا أو 7050 جنيها شهريا.





الشريحة السادسة بنسبة 25%

لمن يتجاوز دخله حاجز الـ 400 ألف جنيه.



