عاجل | السعودية تبحث التعاون العسكري مع أمريكا

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية، الفريق أول ركن فياض الرويلي، اليوم الاثنين، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية الفريق سامويل بابارو والوفد المرافق له.





وبحث الجانبان خلال الاستقبال عددًا من القضايا والموضوعات المشتركة بين البلدين، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.



وأكد الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بينهما، خصوصًا في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.



