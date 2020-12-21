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أنا بخير.. أول تعليق من مصري مقيم في البحرين حصل على لقاح كورونا ..فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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هاني حسين
كشف رامي لبيب، مصري مقيم في دولة البحرين، عن كواليس حصوله على لقاح كورونا الصيني.

وقال رامي لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه أول مصري يحصل على لقاح كورونا الصينيين في دولة البحرين اليوم.

وتابع رامي لبيب "وزارة الصحة البحرينية طرحت موقعًا لتسجيل الحصول على لقاح كورونا، وتم تحديد موعد له للحصول على لقاح كورونا".

وأكد رامي لبيب "جرعة لقاح كورونا الصيني جرعتان يفصل بينهما أسبوعان".

وقال رامي لبيب "تشجعت للحصول على لقاح كورونا الصيني في البحرين، ولم أشعر بأي أعراض وأنا بصحة جيدة".

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