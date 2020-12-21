بعد إقالته.. علاء وحيد: ريكاردو لا يناسب إمكانيات لاعبي الإسماعيلي

قرر مجلس اداره الاسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان المشرف العام علي الفريق الاول اقاله الجهاز الفني للفريق الاول بقياده المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو.





وسوف يتم الاعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.





وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ3 بمسابقة الدورى المحلى.





تقدم الإسماعيلى عن طريق فخر الدين بن يوسف قبل أن يتعادل الجونة عن طريق الشبراوى ثم سجل كريم الطيب ثانى اهداف صاحب الأرض من صنع الشبراوى.





بتلك النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند النقطة الثانية فى المركز الثانى عشر فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة فى المركز الرابع.