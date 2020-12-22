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حوادث

جمعت بين زوجين فى شهر العسل.. تجديد حبس عروس بنها 15 يوما

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمر قاضى المعارضات بمحكمة بنها الجزئية بتجديد حبس "نجلاء ع.ع"، 18 عاما، والمقيمة بمساكن الموالح دائرة قسم ثان بنها والمتهمة بالجمع بين زوجين، و"يوسف. ع. ح"، الزوج العرفى للفتاة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.




وكانت المتهمة أدلت باعترافات حول الواقعة خلال التحقيقات التى أجريت معها، مؤكدة أنها تزوجت من "حسن. م. ع"، المقيم بمنطقة الموالح فى بنها، منذ 14 يوما وكان يسيء معاملتها ويتعدى عليها بالضرب بالسكين رغم خطبتهما حوالى عامين.


وأضافت باعترافها أنها تعرفت على زوجها الثانى "يوسف. ع. ح"، المتزوجة منه عرفيا، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويوم التغيب حضر الزوج الثانى لمنزل الزوجية وخرج سويا لمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية.


وقال "يوسف. ع. ح"، الزوج العرفي، إنه على علاقة بها منذ عدة شهور وتعرف عليها على موقع "فيس بوك" وعقب عقد الزواج العرفي عاشرها معاشرة الأزواج، مدعيا عدم علمه بزواجها.


من جانبها، أمرت نيابة قسم ثان بنها بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس عروس بنها وزوجها عرفيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بالجمع بين زوجين.


ووجهت النيابة للمتهمة الجمع بين زوجها المقيمة طرفه بمنطقة الموالح فى بنها وآخر تزوجت منه عرفيا من منطقة أشمون بمحافظة المنوفية، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


وكانت مباحث قسم ثان بنها نجحت فى كشف غموض تغيب عروس بعد زواجها بـ 14 يوما، حيث تبين قيامها بالزواج عرفيا من شخص آخر من محافظة المنوفية، حيث كانت تربطهما علاقة عاطفية واتفقا معا على الزواج، ويوم الاختفاء خرجت بحجة شراء بعض مستلزمات المنزل وذهبت إليه لمقر سكنه فى أشمون بمحافظة المنوفية، وعندما أخطر زوجها والدها قام بتحرير بلاغ بقسم الشرطة أكد فيه اختفاءها في ظروف غامضة،
وتابعت أسرة العروس بنشر صورة الفتاة مصحبوبة بعبارات اختفائها وأرقام هاتفية فى حالة الوصول إليها والتعرف عليها.


كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى، رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ "عصام. ع. ا"، مقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب ابنته "نجلاء. ع. ع"، 18 سنة، متزوجة من "حسن. م. ع" منذ 14 يوما ولا توجد أى خلافات بينهما وادعى خروجها لشراء مستلزمات ولم تعد.


وأكد والد العروس أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.


تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.


وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى "نجلاء. ع. ع" متزوجة منذ 14 يوما من "حسن. م. ع"، وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، وبلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل، ولكن فى الحقيقة أنها تربطها علاقة بشاب يدعى "يوسف. ع. ح"، من أشمون محافظة المنوفية، واتفقا سويا على الزواج عرفيا وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.


وقامت قوة أمنية نجحت فى القبض على المتهمة وزوجها عرفيا بتهمة الجمع بين زوجين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.
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