خبر سيىء للمتعافين.. مجدي بدران: المناعة من عدوى كورونا قصيرة الأمد أو معدومة

كشف الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عن حقيقة تأثير السلالة الجديدة من كورونا بشكل اقوي و أكثر خطورة على المتعافين من الشخص المصاب لأول مرة.





وقال بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن هناك معلومة مغلوطة عن السلالة الجديدة ،المؤكد أنها ليست أشد خطورة ، ولكنها أسرع فى العدوى ، ولا يعرف ما سيكون تأثيرها على اللقاحات فى المستقبل، لكن حتى الآن ستكون اللقاحات فعالة ضدها.







واشار انه من الممكن أن يصاب المتعافون من الكورونا بها أيضا ، فالمناعة من عدوى الكورونا قصيرة الأمد أو معدومة .







وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن طبيعة الاستجابة تختلف حسب مناعة الشخص المصاب سابقا اى المتعافي ، و طبيعة التعافى ، و وجود مضاعفات من العدوى السابقة ، و بروتوكول العلاج . لكن بشكل عام لا فروقات تذكر فى حالة التعافى التام الخالى من المضاعفات فى العدوى الأولى .





ونصح للحماية أمام العدوى الثانية من فيروس كورونا، يجب علاج الأمراض المزمنة ،و تطبيق التدابير الوقائية .