ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خبر سيىء للمتعافين.. مجدي بدران: المناعة من عدوى كورونا قصيرة الأمد أو معدومة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
خبير مناعة يكشق حقيقة
خبير مناعة يكشق حقيقة تأثير السلالة الجديدة من كورونا بشكل ا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

  كشف الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عن حقيقة تأثير السلالة الجديدة من كورونا بشكل اقوي و أكثر خطورة على المتعافين من الشخص المصاب لأول مرة.


وقال بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن هناك معلومة مغلوطة عن السلالة الجديدة  ،المؤكد أنها ليست أشد خطورة ، ولكنها أسرع فى العدوى ، ولا يعرف ما سيكون تأثيرها على اللقاحات فى المستقبل، لكن حتى الآن ستكون اللقاحات فعالة ضدها.


واشار انه من الممكن أن يصاب المتعافون من الكورونا بها أيضا ، فالمناعة من عدوى الكورونا قصيرة الأمد أو معدومة .


وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن طبيعة الاستجابة تختلف حسب مناعة الشخص المصاب سابقا اى المتعافي ، و طبيعة التعافى ، و وجود مضاعفات من العدوى السابقة ، و بروتوكول العلاج . لكن بشكل عام لا فروقات تذكر فى حالة التعافى التام الخالى من المضاعفات فى العدوى الأولى .


ونصح للحماية أمام العدوى الثانية من فيروس كورونا، يجب علاج الأمراض المزمنة ،و تطبيق التدابير الوقائية .

خبير مناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خبير مناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلان الصحة العالمية عن 10 لقاحات تحت التجربة.. نصائح هامة لتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا

قبل المدارس.. كل ما تريد معرفته عن خطورة كورونا على الأطفال

مع عودة المدارس .. اعرف حقيقة خطورة كورونا على الاطفال وأي الطلاب أكثر عرضة للإصابة.. و7 اطعمة ترفع الجهاز المناعي للوقاية من الفيروس

هل سيحتاج المتعافون من كورونا التطعيم ضد الفيروس؟.. خبير مناعة يوضح

خبير: التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا زاد من معاناة العزلة للمسنين

خبير مناعة يكشف أسرارًا خطيرة عن سرعة انتشار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. زبون يترك 5600 دولار «بقشيش» لموظفي مطعم

عقوبتها تصل إلى 5 سنوات.. نجدة الطفل: فيديوهات محمد وبسنت تحتوى على ألفاظ لا تليق ..فيديو

خوفا من تفشي سلالة كورونا الجديدة .. نداء عاجل من النواب لوقف الرحلات من وإلى بريطانيا

تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر

محيي إسماعيل: رفضت العمل مع عادل إمام.. وفاروق حسني أكلني ضفادع وقواقع

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس