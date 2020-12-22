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تعليم

سوق خيري للطالبات والعاملين بكلية التربية الرياضية بالإسكندرية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
السوق الخيري
السوق الخيري
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أحمد بسيوني
نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية السوق الخيري للطالبات والعاملين، وذلك بمقر الكلية ضمن إجراءات احترازية مشددة، وبحضور وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة  رئيس جامعة الإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة مها أمين عميد الكلية، أن هذا المعرض يأتي في إطار حرص الكلية  على القيام بدورها المجتمعي، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لبناتها من الطالبات، وأضافت أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطالبات بشكل مجانى. 

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وأشارت  الدكتورة نيفين زيدان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن السوق الخيري يضم كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بشكل مجانى للعاملين والطالبات بالكلية وذلك إيمانا بدور الكلية في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطالبات  والعاملين بالكلية.

وفي سياق متصل، وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠، واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية بناء على الأوضاع الصحية، وحرصا على سلامة كافة المنتسبين للجامعة.

حيث قرر المجلس رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الحالى، بالنسبة للمحاضرات الحضورية، وابقائها بالنسبة للمحاضرات الأونلاين بحسب ما تعلنه كل كلية، والسماح بالتحول إلى الدراسة عن بعد Online فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول بما يتناسب مع كل كلية وتوفير المادة العلمية بصورة تسمح باستكمال المحتوى العلمى للمقررات بدون إخلال بالمنهج.   

كما تقرر إلغاء امتحانات الشفوى، التى لم تجر بعد، وإضافة درجاتها للامتحان التحريري، أسوة بما تم فى العام الماضي، وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2021 بما يحقق إجراء الامتحانات وفق المعايير الاحترازية المقررة من تباعد اجتماعى واتخاذ ما يلزم من أعمال التطهير وتعقيم، وانهاء أعمال الإمتحانات يوم 4 فبراير كآخر موعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك حتى يستثنى للكليات الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثانى.

كما ناقش المجلس كيفية التعامل مع الأعذار المرضية أثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا (الاشتباه ـ التأكيد) وما يتبعها من عزل منزلى أو بمستشفيات العزل, وتقبل الأعذار وفقا للوائح والقوانين المنظمة ويعطى الطالب فرصة أخرى لإجراء الاختبار.

واستعرض الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة نتائج 34 زيارة للوقوف على الملاحظات العامة لزيارات الدعم والمتابعة العملية التعليمية، وتقديم الدعم والاقتراحات للكليات.

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