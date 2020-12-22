الإنجيلية تدعم 2100 أسرة بصعيد مصر لمواجهة كورونا

أطلقت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مجموعة من مبادرات الإغاثة لنحو ١٠ مناطق ومجتمعات ريفية بمحافظات سوهاج وبني سويف، والتي تستهدف ٢١٠٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا وتضررًا بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد.





وذكر بيان صادر عن الهيئة القبطية الإنجيلية أن هذه المبادرات تأتى كمرحلة أولى من تنفيذ مشروع "نحو مجتمعات ومنظمات مجتمع مدني مرنة في مصر "، حيث تساهم هذه المبادرات في تخفيف الأعباء على الأسر الأكثر احتياجًا، ودعم تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الدولة".





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وتساهم هذه المبادرات في توزيع حقائب تحتوي على مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس مثل (الكلور- الكحول- الصابون– الخل– الكمامات)، هذا بجانب تقديم التوعية بالممارسات والسلوكيات التي يجب اتباعها خلال هذه الفترة والتأكيد علي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تساهم في التكييف والتعايش الآمن مع هذه الأزمة لحين تجاوزها.





كما تتضمن المرحلة الثانية للمبادرات مع بداية 2021، العمل في 3 محافظات من صعيد مصر (بني سويف– المنيا– سوهاج)، والتي تستهدف الفئات النوعية التي تأثرت سلبيًّا من تفشي فيرس كورونا، وتقديم حزم متكاملة من الخدمات التي من شأنها تخفيف الأعباء وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل هذه الأزمة، حيث من المخطط العمل مع "الأشخاص ذوي الإعاقة– العمالة غير المنتظمة– صغار المزراعين– كبار السن الذين يعانون من أمراض مختلفة– المرأة المعيلة)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 17 جمعية على المستوى المحلي.





وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ولمجمع كهنة القطاع في نياحة شيخ كهنة كنائس قطاع القبة الأب القمص سوريال فهمي، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص سوريال فهمي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية وشيخ كهنة كنائس قطاع القبة عن عمر قارب الثمانين سنة، قضى منها أكثر من اثنتين وخمسين سنة في الخدمة الكهنوتية.





ولد الأب الراحل القمص سوريال فهمي يوم ١٩ مايو ١٩٤١ وسيم كاهنًا يوم ١٢ أبريل ١٩٦٨ ونال رتبة القمصية في ١٤ نوفمبر ١٩٧٥.