بالفيديو كونفرانس.. موسيماني يجتمع مع لاعبي الأهلي من القاهرة

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع جهازه المعاون للاتفاق على طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سونيديب غد الأربعاء .





وحرص أحمد سليمان، محل الأداء على تسجيل مران الفريق الذي اقيم امس كاملا، وإرساله لموسيماني المتواجد في القاهرة والذي يخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا.





وتحدث موسيماني مع معاونيه كيفن جونسون المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد، ويانكون ميشيل مدرب الحراس، في الجوانب الفنية والخططية وتحديد طريقة اللعب وجميع الأمور المتعلقة بمواجهة سونيديب على المستوى الفني.





ويلتقي الأهلي مع سونيديب عصر غد الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.





كان الأهلي خاض مرانه الأول أمس على ملعب المباراة، نظرا لانشغال نفس الملعب اليوم بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية