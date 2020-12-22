خبر سار لجماهير الأهلي بشأن أجايي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النيجيري جونيور أجايي مهاجم فريق الأهلي، لن يجرى عملية جراحية بعد إصابته في الوتر الوحشي.





وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "إدارة الأهلي تريد من اللاعب العلاج داخل مصر، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، وهناك صعوبات عديدة في السفر للخارج".





وواصل: "اللاعب يريد المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية، ولذلك سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي في الفترة الجارية، لذلك يرفض التدخل الجراحي، وسيخضع للعلاج الطبيعي، وهناك جهاز طبي متخصص في إعادة الأوتار إلى طبيعتها".



