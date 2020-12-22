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أخبار البلد

وزيرة الصحة: فحص 6.5 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أنه تم فحص ٦ ملايين و٥٠٠ ألف طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضى بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص ١٤ مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ٢٩ ألفًا و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.


وأوضح "مجاهد" أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
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وأشار "مجاهد" إلى أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار  من خلال ٢٥٠ عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وكشف "مجاهد" أن محافظة الشرقية تصدرت أعلى المحافظات، حيث تم فحص ٧٥٥ ألفًا و٣١١ طالبًا بها، تليها محافظة الدقهلية ٦٧٠ ألفًا و٧١٤ طالبًا، ثم محافظة الجيزة ٤٤٧ ألفًا و٨٨١ طالبًا.

وأشار "مجاهد" إلى مشاركة ١٨٠٠ فريق طبي بالمبادرة، ويتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد "مجاهد" أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.
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