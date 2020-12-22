خاص| استكمال حجز شقق 90% من المتقدمين للإعلان الـ14 بالإسكان الاجتماعي..تفاصيل





حيث أكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق أن حوالى 275 ألف حاجز ممن قاموا بسداد مقدمات الحجز عبر مكاتب البريد خلال الفترة المحددة للإعلان استكملوا اجراءاتهم ورفع أوراقهم وبياناتهم عبر موقع الصندوق.





وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن نحو 35 ألف حاجز أو أقل متبقين لم يستكملوا إجراءات التسجيل الخاصة بهم وهو العدد المتوقع أن يستكمل الحجز ورفع الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتيح الصندوق استكمال الحجز الإلكترونى حتى 28 ديسمبر الجارى.





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يذكر أن الإعلان الحالى للمشروع بدأ فى 2 نوفمبر الماضي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن كل المصريين"، والتى خاطبت شريحتي محدودى ومتوسطي الدخل، وتم تخصيص وحدات تصل إلى 125 ألف وحدة سكنية للشريحتين يتم تسليمها خلال 3 سنوات.





وتتوفر شقق محدودى الدخل ضمن الإعلان الحالى فى 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العا صمة " – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.



وذلك لوحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة من 75 إلى 90 مترا مربعا بنظام غرفتين وصالة و3 غرف وصالة، بأسعار 244 ألف جنيه للنموذج الغرفتين وصالة و310 آلاف جنيه لنموذج 3 غرف وصالة.

وذلك بمقدم حجز 12.5 ألف جنيه للوحدة غرفتين وصالة، و15.5 ألف جنيه للوحدة نموذج 3 غرف وصالة، على أن يقوم الحاجزين بسداد دفعة ربع سنوية قيمتها 2100 جنيه للنموذج 75 مترا و2600 جنيه للنموذج 90 مترا مربعا.

شهد الإعلان الحالى لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "الإعلان الرابع عشر" والذى تقدم له أكثر من 310 آلاف مواطن على محور شقق محدودى الدخل بمساحات 90 و75 مترا مربعا، استكمال أكثر من 90% من المتقدمين للتسجيل الإلكترونى عبر موقع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.