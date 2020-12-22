من مارس 2021.. تعيين كامل العوضي خلفا لـ محمد البكري في الشرق الأوسط بـ إياتا

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تعيين كامل العوضي نائبًا للرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، اعتبارًا من الأول من مارس 2021، خلفا لـ محمد على البكري الذي سيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء والخدمات المالية والرقمية في الاتحاد، اعتبارًا من الأول من مارس 2021 أيضًا، ليخلف أليكس بوبوفيتش إثر تقاعده.





وشغل العوضي، سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، منذ نوفمبر 2018 حتى أغسطس 2020، متوجًا بذلك مسيرته المهنية التي استمرت 31 عامًا في الخطوط الجوية الكويتية، والتي عمل خلالها نائبًا للرئيس التنفيذي ورئيسًا للعمليات. كما شغل العوضي عدة مناصب في مجالات السلامة والأمن وإدارة الجودة وتخطيط الموارد المؤسسية.





وسيقود العوضي أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من مكتبها الإقليمي في العاصمة الأردنية عمّان إلى جانب انضمامه إلى فريق القيادة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي.









وأضاف دي جونياك: "سيسهم انضمام كامل العوضي في مواصلة التطور خلال المرحلة المقبلة وذلك عبر الاستفادة من خبرته العريقة في قطاع الطيران وبخاصة على المستوى الإقليمي، وهو ما سيكون عنصرًا فاعلًا في قيادة أنشطة "إياتا" بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وبخاصة خلال هذه الأوقات الصعبة. وبصفته شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقًا، فهو على دراية كاملة باحتياجات شركات الطيران من الاتحاد، كما يتمتع بالكفاءة والتصميم اللازمين لتجاوز تطلعات الأعضاء خاصتا في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا".





ويحمل العوضي، درجة الماجستير في إدارة الأعمال في إدارة الطيران من كلية إدارة الأعمال في تولوز، وشهادة الهندسة في إدارة صيانة الطائرات من كلية التدريب للخدمات الجوية (AST) في المملكة المتحدة.





و قال ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "لقد أسهم محمد على البكري خلال فترة توليه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأربعة أعوام الماضية في تعزيز مكانة وخدمات الاتحاد الجوي للنقل الجوي ونجح بتأسيس فريق إقليمي محترف ومتمكن قادر على الاستمرار في المرحلة المقبلة".