ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

من مارس 2021.. تعيين كامل العوضي خلفا لـ محمد البكري في الشرق الأوسط بـ إياتا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:29 م
كامل العوضي
كامل العوضي
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تعيين كامل العوضي نائبًا للرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، اعتبارًا من الأول من مارس 2021، خلفا لـ محمد على البكري الذي سيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء والخدمات المالية والرقمية في الاتحاد، اعتبارًا من الأول من مارس 2021 أيضًا، ليخلف أليكس بوبوفيتش إثر تقاعده.

وشغل العوضي، سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، منذ نوفمبر 2018 حتى أغسطس 2020، متوجًا بذلك مسيرته المهنية التي استمرت 31 عامًا في الخطوط الجوية الكويتية، والتي عمل خلالها نائبًا للرئيس التنفيذي ورئيسًا للعمليات. كما شغل العوضي عدة مناصب في مجالات السلامة والأمن وإدارة الجودة وتخطيط الموارد المؤسسية.

وسيقود العوضي أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من مكتبها الإقليمي في العاصمة الأردنية عمّان إلى جانب انضمامه إلى فريق القيادة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

و قال ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "لقد أسهم محمد على البكري خلال فترة توليه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأربعة أعوام الماضية في تعزيز مكانة وخدمات الاتحاد الجوي للنقل الجوي ونجح بتأسيس فريق إقليمي محترف ومتمكن قادر على الاستمرار في المرحلة المقبلة".

وأضاف دي جونياك: "سيسهم انضمام كامل العوضي في مواصلة التطور خلال المرحلة المقبلة وذلك عبر الاستفادة من خبرته العريقة في قطاع الطيران وبخاصة على المستوى الإقليمي، وهو ما سيكون عنصرًا فاعلًا في قيادة أنشطة "إياتا" بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وبخاصة خلال هذه الأوقات الصعبة. وبصفته شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقًا، فهو على دراية كاملة باحتياجات شركات الطيران من الاتحاد، كما يتمتع بالكفاءة والتصميم اللازمين لتجاوز تطلعات الأعضاء خاصتا في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا".

ويحمل العوضي، درجة الماجستير في إدارة الأعمال في إدارة الطيران من كلية إدارة الأعمال في تولوز، وشهادة الهندسة في إدارة صيانة الطائرات من كلية التدريب للخدمات الجوية (AST) في المملكة المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تقرير صادم.. حركة الطيران لن تعود إلى معدلاتها الطبيعية بمنطقة الشرق الأوسط حتى نهاية 2024

إياتا: اتفاقية المجال الجوي الأردنية - الإسرائيلية ستسهم في توفير الوقود وزمن الرحلات من وإلى دول العالم

تنحي الرئيس التنفيذي لـ إياتا عن منصبه.. ورئيس مجموعة IAG الدولية خلفا له

انتخاب رئيس مصر للطيران في عضوية الأكو حتى 202‪2

توقف طائرات الركاب يؤثر سلبًا على البضائع.. تعاف بطيء للشحن الجوي خلال الأشهر الأخيرة من 2020.. انخفاض الطلب بالشرق الأوسط وزيادته ملحوظة في إفريقيا.. وأوروبا لم تتأثر بموجة كورونا الثانية

ترشيحاتنا

أدعية الفرج العاجل.. أدوية ربانية تزيل الهم والحزن

مصر للطيران تسير غدا 41 رحلة جوية.. نيويورك وروما أبرز الوجهات

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس

قطع المياه 16 ساعة عن بعض مناطق القاهرة الجديدة اعتبارا من 8 مساء اليوم

ليس بيج رامي وحده.. ابن الدقهلية يحصد برونزية العالم في كمال الأجسام .. شاهد

خلال ساعات.. طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد

حفل استقبال 100 نائب بالبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. صور

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب