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مرأة

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:01 م
أنغام
أنغام
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حياة عبد العزيز
تصدرت الفنانة أنغام مؤشر البحث جوجل، بعد أن تداول عدد من الأنباء عن إصابتها بالفيروس التاجي كورونا.

تتميز الفنانة أنغام، بإطلالتها المميزة عند الظهور للجمهور، فهي تفضل ارتداء الفساتين الجذابة، المطرزة والمنقوشة التي تبرز جمالها وأناقتها، كما تحرص أن ترتدي الفساتين من التصميمات العربية والعالمية.

كما  حرصت الفنانة أنغام على وضع المكياج الناعم الذي يبرز ملامحها الجذابة، فتحب أن تضع الألوان المرتكزة على الألوان الترابية أو الزاهية كالبني والكاشمير.

 وخطفت الأنظار بمجموعة من التسريحات البسيطة المعتمدة على خصلات شعرها البني الحريري.

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أنغام أنغام
أنغام أنغام
أنغام أنغام
أنغام أنغام
أنغام أنغام
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