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محافظات

بعد اختيارها بمبادرة الرئاسة.. محافظ كفرالشيخ يناقش خطة التطوير الشاملة لـ مطوبس ..صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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محمود زيدان
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الخطة الشاملة لتطوير كافة الخدمات "الطرق، الصرف الصحى، الصحة، التعليم، مياه الشرب، الغاز، والبريد وكافة المرافق"، بمركز  ومدينة مطوبس.

جاء ذلك بحضور عمرو البيشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، ووكلاء الوزرات بمحافظة كفر الشيخ.

أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى الاهتمام بالمنطقة الصناعية بمطوبس، والاهتمام بالتعليم الفني والتعليم المزدوج لربط سوق العمل بالمجتمع، وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية، بالإضافة إلى تنفيذ مصنع الانترلوك.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إلى دخول 14 قرية بتوابعها في تطوير القطاع الجغرافي المطلوب ، وإنشاء مجمع حكومي خدمي لقري غرب وقري شرق، ومجمع خدمات للمواطنين من أسواق ومخابز ومجازر، ومركز شباب علي الأقل في كل قرية، ومكتبات أطفال، ومكتبات عامة، ووسائل ترفيه، وتحويل حدائق إدفينا لمنتزه عام، وإنشاء موقف فرعي من القرية إلي المركز، وموقف مركزي من المركز الي المراكز والمحافظات الأخرى.

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي وكلاء الوزرات بمحافظة كفرالشيخ، ورئيس مركز ومدينة مطوبس علي إعداد تصور تخيلي لتطوير منطقة مطوبس كل في مجاله، مع تحديد العقبات التي تواجهه.   

جدير بالذكر أن مركز ومدينة مطوبس تم اختيارها ضمن 49 مركزًا علي مستوي الجمهورية ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بعد اختيارها بمبادرة الرئاسة.. محافظ كفرالشيخ يناقش خطة التطوير الشاملة لـ مطوبس ..صور
بعد اختيارها بمبادرة الرئاسة.. محافظ كفرالشيخ يناقش خطة التطوير الشاملة لـ مطوبس ..صور
بعد اختيارها بمبادرة الرئاسة.. محافظ كفرالشيخ يناقش خطة التطوير الشاملة لـ مطوبس ..صور
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