محافظ كفر الشيخ يزف بشرى سارة لأهالي مطوبس .. تعرف على التفاصيل

زف اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بشرى سارة لأهالي مطوبس؛ لاختيار مركز مطوبس ضمن 49 مركزًا على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتضمن خطة تطوير شاملة لكافة الخدمات "الطرق-الصرف الصحي، الصحة ، التعليم مياه الشرب - الغاز "





وعلى جانب آخر شهد دوران محلة موسى التابع لمركز كفر الشيخ، أعمال تطوير ليلية، وإنارة المدخل بالمشاركة المجتمعية ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.





وتابع اللواء جمال نور الدين ، أعمال تطبيق أعمال التطوير في جميع مداخل قرى مركز كفر الشيخ.





كما شهدت مدينة دسوق، متابعة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المخلفات ،ورفع كفاءة النظافة ورفع الأتربة وإزالة ملصقات المرشحين وحملات نظافة بأماكن متفرقة ليلًا، ورفع مخلفات تقليم الأشجار، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على المستوى النظافة.