بتكلفة 10 ملايين جنيه.. إحلال وتجديد شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ اليوم، الثلاثاء، تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 10 ملايين و527 ألف جنيه، بإشراف المهندسة غادة أبو كيلة.





كان ذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.



