ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. إحلال وتجديد شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها في كفر الشيخ

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ اليوم، الثلاثاء، تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 10 ملايين و527 ألف جنيه، بإشراف المهندسة غادة أبو كيلة.

كان ذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف على هذه الحملة المكبرة، اللواء ياسر غانم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، والعقيد أحمد الشناوي، رئيس قسم شرطة المرافق بكفر الشيخ.

ونجحت الحملة المكبرة في فتح الشارع الواقع بين مدرسة الثانوية بنات وخلف محلات الشبراوي وإزالة جميع الأكشاك والعشوائيات الموجودة في الشارع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدًا.. فصل الكهرباء عن محولات مغذي زوبع في كفر الشيخ

غدًا.. تعرف على مناطق فصل الكهرباء في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه بإزالة التعديات والإشغالات والأرصفة المخالفة

إحلال وتجديد شبكات الكهرباء في كفر الشيخ بتكلفة 1.8 مليون جنيه

105 ملايين جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى 5 محافظات تابعة لشركة مصر الوسطى

بتكلفة مليون و726 ألف جنيه.. رفع كفاءة محولات الكهرباء في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

هل تجوز الصلاة في وسيلة المواصلات كالقطار والميكروباص؟.. المفتي يجيب

قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر

13 قرارا نهائيا.. وزير التعليم يعلن نظام تقييم طلاب المدارس هذا العام

بعد زيادة أعداد المصابين..كيف استعدت البحيرة للموجة الثانية من كورونا؟

لغز خنق ملاكم مصري ابنته حتى الموت في أمريكا.. فيديو

أشادت بـ بريطانيا..الصحة العالمية: تحور فيروس كورونا جزء طبيعي من تطور الوباء

Advertisements

13 قرارا نهائيا.. وزير التعليم يعلن نظام تقييم طلاب المدارس هذا العام

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر

دراسة تكشف أعراض تظهر على متعافي كورونا

دراسة تكشف الأمراض الأكثر شيوعا للوفاة