بتكلفة 10 ملايين جنيه.. إحلال وتجديد شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ اليوم، الثلاثاء، تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 10 ملايين و527 ألف جنيه، بإشراف المهندسة غادة أبو كيلة.
كان ذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.
وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وأشرف على هذه الحملة المكبرة، اللواء ياسر غانم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، والعقيد أحمد الشناوي، رئيس قسم شرطة المرافق بكفر الشيخ.
ونجحت الحملة المكبرة في فتح الشارع الواقع بين مدرسة الثانوية بنات وخلف محلات الشبراوي وإزالة جميع الأكشاك والعشوائيات الموجودة في الشارع.