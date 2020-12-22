وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي مع بيلاروسيا

استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم "الثلاثاء" سيرجي ترنتيف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في المجالات العلمية والصحية والتكنولوجية، بحضور د.ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، وذلك بمقر الوزارة.





في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية التعاون والشراكة بين مصر وبيلاروسيا فى المجالات الطبية والصحية في الفترة الراهنة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، خاصة ما يتعلق بآخر التطورات فى مجال لقاحات كوفيد 19.





وأشار إلى إمكانية تبادل الخبرات والتجارب والأبحاث العلمية والتعاون معًا فى هذا الشأن بين الجامعات المصرية والبلاروسية، فضلًا عن ضرورة التعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موضحًا أن هناك 115 مستشفى جامعى في مصر.





وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات التعاون بين مصر وبيلاروسيا فى مجال التعليم التكنولوجى، وأشاد د. خالد عبدالغفار بنجاح التعاون مع الجانب الكورى فى الجامعة التكنولوجية الجديدة ببنى سويف، لافتًا إلى إمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية فى مصر ونظيرتها ببيلاروسيا فى ضوء التجربة الناجحة مع كوريا الجنوبية، ويأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم التكنولوجى فى مصر، وإعداد خريجين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل سواء على المحلى أوالدولى.





ودعا الوزير السفير البيلاروسى لزيارة الجامعات التكنولوجية وخاصة ببنى سويف للاطلاع على التجربة الناجحة مع الجانب الكورى، بالإضافة إلى جامعتى القاهرة الجديدة، والدلتا للتباحث حول إمكانية التعاون بينها وبين نظيرتها ببلاروسيا، وتوقيع بروتوكولات للتعاون معها سواء على مستوى التدريب أو التعليم وغيرها من أوجه التعاون.





من جانبه، أشار سيرجى ترنتيف إلى التعاون بين الجامعات المصرية والبيلاروسية، مستعرضًا مجالات التعاون مع جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وكفر الشيخ ومنها الطب والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى وغيرها، فضلًا عن التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى فى العديد من الأنشطة والمشروعات البحثية، مشيدًا بالمستوى العلمى للجامعات المصرية، مؤكدًا حرصه على زيارة الجامعات التكنولوجية وبحث آليات التعاون بينها وبين نظيرتها فى بيلاروسيا.





وأضاف أنه من المقرر خلال هذه الزيارة أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الجمهورية لرؤساء مؤسسات التعليم العالي ببلاروسيا والمجلس الأعلى للجامعات.





وفي ختام اللقاء، وجه سفير بيلاروسيا الدعوة للوزير للمشاركة فى المنتدى البيلاروسى المصرى الثانى لرؤساء الجامعات والمقرر عقده فى مارس 2021 ببلاروسيا.



