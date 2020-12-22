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رياضة

بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا.. «بيج رامي» يصل القاهرة الخميس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بيج رامي
بيج رامي
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ريهام بكير
يصل صباح الخميس المقبل النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" بطل مستر أولمبيا 2020، الذى نجح فى التتويج باللقب فى النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر فى عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، فى استقبال "بيج" رامى، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة كوسكواد الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية، ومن المقرر أن يصل بيج رامى فى الساعة الحادية عشرة صباح الخميس بصالة "3" بمطار القاهرة.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

وأهدى رامى السبيعى اللقب لجمهوره فى مصر والوطن العربي، مشددًا على أن هذا اللقب التاريخي تستحقه الجماهير المصرية والعربية، خاصة الجمهور الذي يدعمه في كل المنافسات التي يشارك فيها، قائلا: "الحمد لله دائما وأبدًا ربنا مضيعش تعبنا الحمد لله، ألف مبروك للعرب ألف مبروك لمصر ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".

وأشاد رامى بالدور الذى لعبه إسلام قرطام فى دعمه قبل البطولة من أجل الفوز باللقب الأغلى فى مشواره مع رياضة كمال الأجسام.

وشدد رامى على أن الفوز بلقب مستر أوليمبيا لم يكن سهلا على الإطلاق، خاصة أنه تعرض لبعض الأزمات قبل البطولة أبرزها إصابته بالكورونا والتي كانت ستبعده عن المشاركة، لكنه نجح في قهر المرض وتوج جهوده بالفوز باللقب.

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