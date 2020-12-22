ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: منطقة قناة السويس واعدة.. وتوجيهات السيسي تضاعف الفرص الاستثمارية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:18 م
قناة السويس
قناة السويس
Advertisements
أحمد أيمن
أكد النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب،  أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع العديد من الوزراء، وبحضور المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض الفرص الاستثمارية ومتابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الآداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار.

واضاف الغنيمي في بيان له، أنه اجتماع مهم للغاية، خصوصا وأن منطقة قناة السويس وبعد انشاء قناة السويس الجديدة أصبحت منطقة واعدة في الاستثمارات إقليميا وعالميا،

وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق ما بين كل الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.

ولفت عضو مجلس النواب، أن السنوات الماضية أثبتت أن مصر على الطريق الصحيح سياسيا وماليا واقتصاديا، كما أن قناة السويس منطقة اقتصادية متميزة قادرة على توفير آلاف من فرص العمل وتعزيز الدخل القومي للبلاد. وتنمية كل المحافظات المصرية الواقعة فيها والقريبة منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل الاجتماع الأول بين رئيس الوزراء ومجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

إشادة خبراء الاقتصاد بتأسيس شركة وطنية لصناعات السكك الحديدية: توطين للصناعة وخدمة للأسواق المحلية والأفريقية.. يزيد معدلات التشغيل والإنتاج.. تدشين لمرحلة جديدة للتنمية

رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في افتتاح قمة مصر..غدًا

رئيس منطقة قناة السويس يشارك في افتتاح قمة مصر الاقتصادية.. اليوم

المنطقة الاقتصادية: نسعى لمجتمع متكامل يعتمد على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية

السيسي يوجه بزيادة الفرص الاستثمارية الهادفة لتوطين التكنولوجيا بمنطقة قناة السويس

ترشيحاتنا

للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن

كواليس رحلة التعافي من كورونا.. رامي رضوان: كنت في حبس انفرادي ومراتي كانت بتحط الأكل على الباب

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

إيقاف سفر الفرق الرياضية.. اللجنة الثلاثية تصدر 9 قرارات في اتحاد الكرة

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استمارات التقدم لامتحانات الإعدادية

شعبة الخضر والفاكهة: توقعنا أزمة البطاطس من 3 أشهر ونحتاج خطة واضحة..فيديو

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021