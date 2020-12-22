برلماني: منطقة قناة السويس واعدة.. وتوجيهات السيسي تضاعف الفرص الاستثمارية

أكد النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع العديد من الوزراء، وبحضور المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض الفرص الاستثمارية ومتابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الآداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار.





واضاف الغنيمي في بيان له، أنه اجتماع مهم للغاية، خصوصا وأن منطقة قناة السويس وبعد انشاء قناة السويس الجديدة أصبحت منطقة واعدة في الاستثمارات إقليميا وعالميا،





وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق ما بين كل الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.



