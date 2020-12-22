بلقاح فايزر.. دبي تطلق حملة مجانية للتطعيم ضد كورونا في هذا الموعد

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، بلقاح "فايزر" في دبي اعتبارًا من غد الأربعاء.









وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1,226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.









وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 195,878 حالة.









كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 642 حالة.









ورصدت الوزارة شفاء 1,611 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 171,451 حالة.