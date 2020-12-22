مراحل النوم المختلفة وتأثيرها على الدماغ

يؤثر النوم على كل شئ في حياتنا خاصة الوظائف المرتبطة بالمخ وكافة الانشطة الذهنية وهذا يحدث حسب مرحلة النوم التى نتعرض لها ولا يعلم كثيرون أن نشاط الدماغ يتغير خلال مراحل النوم المختلفة.





مراحل النوم المختلفة

ووفقا لما ذكره موقع "epilepsysociety " يحدث النوم بنمط متناوب ، وينقسم إلى فئتين مختلفتين متناوبتين من نوع النوم.





حركة العين غير السريعة (NREM) ، ينقسم النوم الخفيف والعميق إلى مراحل

نوم حركة العين السريعة (REM)

نوم حركة العين غير السريعة

نوم خفيف

المرحلة الأولى: خلال هذه المرحلة الأولى من نوم حركة العين غير السريعة ، تبدأ عضلاتنا في الاسترخاء ، ونحن نصف مستيقظين ونصف نائم ويمكن إيقاظنا بسهولة.

المرحلة الثانية : خلال هذه المرحلة الثانية ، يتباطأ معدل ضربات القلب والتنفس ويمكن أن تحدث النوبات لبعض الأشخاص المصابين بالصرع أثناء انتقالنا من هذه المرحلة إلى المرحلة الثالثة ، النوم العميق.

نوم عميق

المرحلة الثالثة: هي النوم العميق (تسمى أحيانًا نوم الموجة البطيئة) يتباطأ تنفسنا ومعدل ضربات القلب ويبدأ دماغنا في إنتاج "موجات دلتا" ، وهي نوع من الموجات الدماغية المرتبطة بالنوم العميق، تزداد موجات دلتا كلما أصبح النوم أعمق ويصعب الاستيقاظ، إذا تم إيقاظنا خلال هذه المرحلة ، فغالبًا ما نشعر بالارتباك، من المرجح أن يحدث المشي أثناء النوم والذعر الليلي أثناء النوم العميق أكثر منه أثناء النوم الخفيف.

يعتقد العلماء أن نوم حركة العين غير السريعة مهم لتقوية الروابط بين خلايا الدماغ واستقرار الذكريات طويلة المدى. يساعد النوم العميق أيضًا الدماغ على التعافي من أحداث اليوم حتى يعمل بشكل جيد في اليوم التالي.





نوم حركة العين السريعة

المرحلة التالية من النوم العميق هي عندما تحدث معظم الأحلام، أثناء نوم حركة العين السريعة ، يحاول الدماغ تنظيم المعلومات التي تلقيناها على مدار اليوم.





الغرض من نوم الريم والحلم غير واضح، ومع ذلك تشير بعض النظريات إلى أنه قد يكون مهمًا لفهم أفكارنا وخبراتنا والعواطف والذكريات المرتبطة بها.





قلة النوم يمكن أن تؤثر على ذاكرتنا وحكمنايمكن أن يؤثر أيضًا على مزاجنا ومدى جودة عمل جهاز المناعة لدينا.





هل هناك روابط بين النوبات والنوم

بعض الأشخاص لديهم مسببات محددة لنوباتهم ، مثل قلة النوم في بعض أنواع الصرع ، يمكن أن تحدث نوبات الصرع عندما يستيقظ شخص ما وخلال الساعات القليلة القادمة، قد يعاني الأشخاص المصابون بالصرع من نمط نوم غير منتظم ، حيث يمكن أن تؤدي النوبات في أي وقت من الليل إلى تعطيل النوم ويمكن أن تؤثر النوبات أثناء النهار على نوم الليلة التالية، بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تؤدي آثار النوبة إلى اضطراب نمط نومهم لعدة أيام بعد ذلك.





هل الأدوية المضادة للصرع تؤثر على النوم

كما هو الحال مع جميع الأدوية ، يمكن أن تسبب الأدوية المضادة للصرع آثارًا جانبية لبعض الأشخاص، قد يكون للدرهم تأثيرات مختلفة على النوم ، ويمكن أن يختلف هذا من شخص لآخر ، اعتمادًا على الجرعة، تُصنف بعض مضادات الصرع على أنها مهدئات ويمكن أن تسبب التعب. يمكن أن يسبب البعض الأرق أو اضطراب النوم، ومع ذلك يمكن أن تساعد بعض مضادات الصرع في تحسين نوعية النوم عن طريق زيادة مدة النوم العميق.



