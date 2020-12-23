قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية إن سرعة الترسيب تعنى ترسب كرات الدم الحمراء بسرعة نتيجة إصابة الجسم بعدوى بكتيرية أو ميكروبية أو الإصابة بالأنيميا.

وأكد "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، ضرورة معرفة سبب ارتفاع نسبة الترسيب عند الأطفال أو كبار السن بالتحديد معالجة المرض وعليه سوف تنتظم سرعة الترسيب لكرات الدم الحمراء، موضحا أن الأعشاب الطبيعية والغذاء يلعبان دورا مهما فى علاجها، ويختلف نوع العشب على سبب سرعة الترسيب وبصفة عامة يعد النعناع والكمون والجنزبيل والقرفة والروزمارى من أهم الأنواع الفعالة لضبط الترسيب.

شدد "سعيد" على ضرورة تناول الفاكهة والخضراوات الطازجة فى موسمها بين الوجبات أو قبل الأكل بوقت كاف للهضم والابتعاد عن المشروبات الغازية والمركبات الدهنية المعقد وتناول الماء بمعدل جيد لزيادة سيولة الدم.

علاج سرعة الترسيب والتهاب المفاصل بالاعشاب

لا يستغنى الجميع عن كوب من الشاي الأخضر الساخن، والذي يساعد في الحد من التهاب المفاصل، كما أنه يساعد السيدات في الحركة لأنه يساعد في تخفيف الوزن بطريقة فعالة، نصح الأطباء وفقا لموقع أن تناول الشاي الأخضر يساعد في تخفيف آلام الجسم، والشفاء من التهاب المفاصل بطريقة كبيرة، وذلك عن طريق:

طريقة استخدام الشاي الأخضر في علاج التهاب المفاصل:

- قومي بغلي الاعشاب الطبيعية من الشاي الأخضر.

- شرب كوب من الشاي الأخضر صباحا للمساعدة على النشاط طوال اليوم.

- علاج سرعة الترسيب و التهاب المفاصل بالكركم

ذلك المسحوق الأصفر يساهم بدرجة كبيرة في الشفاء من التهاب المفاصل الناتجة عن الحركات الخاطئة، او ممارسة الرياضة بشكل كبير، فأثبتت الدراسات أن تناول الكركم يعمل على التخفيف من آلام التهاب المفاصل، فهو علاج طبيعي وفعال، وذلك عن طريق:

طريقة استخدام الكركم في علاج التهاب المفاصل

- تناول ملعقة من الكركم في الصباح الباكر قبل الإفطار.

- غلي ملعقة كبيرة من الكركم في الماء.

- شرب كوب من الكركم قبل النوم ليعمل على تسكين الآلام طوال الليل.



مضاد حيوى لعلاج سرعة الترسيب

تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID) ومنها:

الأيبوبروفين

أدفيل

موترين

نابروكسين

أليف

نابروسين

الكورتيكوستيرويدات

أدوية "الستيرويد تجنيب".

علاج سرعة الترسيب أكثر من 100

قال الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن سرعة الترسيب تعد بمثابة وضع الدم بأنبوب فنجد بعد فترة كميات مياه ترسبت بشكل متدرج من خلال كرات الدم الحمراء وبعد متابعتها ستجد

وتابع "موافي"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، إنخفاضها وهذا ما يظهر بوضوح عند قياسها فيظهر رقمين الأول على سبيل المثال 7 والدرجة الثانية 10.

وكشف حسام موافى ، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني ، بأن سرعة الترسيب تعد من إحدى التحاليل التى تسبب إزعاجأ لأهالى المريض وتصيبها حالة من الهلع لافتأ إلى أن سرعة الترسيب تتضمن أشكالأ متنوعة فقد تزداد سرعتها عند بعض المرضى وتثبت على معدلها دون إنخفاض.

وأوضح السبب فيما يتداوله البعض بأن سرعة الترسيب تساهم بزيادة الأمراض وأرجع ذلك الأمر بأن جميع الامراض تنتج عنها بروتينات فى الدم تخفض من معدل عدد كرات الدم فى الجسم .

وتابع حسام موافى، بان كافة الأمراض تسهم بزيادة معدل سرعة الترسيب وخاصة ثلاثة منهم وهم الدرن ، والحمى الروماتيزمية ، والأورام ، لافتأ بأن المريض يلجأ لتحليل سرعة الترسيب للتأكد من إصابته بأحد الأمراض من عدمه .