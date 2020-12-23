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رياضة

اللجنة الثلاثية: لم نحدد موعد القمة.. وتعديلات القيد الجديدة للمصلحة العامة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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حسام الحارتي
قال أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، إنه قام بدراسة التسويق الرياضي في برشلونة من أجل اكتساب كافة الخبرات.

واضاف أحمد حسام عوض في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن المهمة الرئيسية التي يخوضها أعضاء اللجنة الثلاثية هي اقامة انتخابات الاتحاد المصري بكرة القدم .

وأوضح أحمد حسام عوض أنه حتى الآن لم يتم تأجيل لقاء القمة الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، مشيرا إلي مناقشة كافة الأمور عقب إصابة العديد من اللاعبين داخل صفوف الفريقين. 

وتابع:" سيتم مناقشة الأمور المتعلقة بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك عقب ظهور العديد من الإصابات بين صفوف الفريقين وفقا للمعطيات الجديدة".

وأوضح أنه تم تعديدل مواعيد القيد الجديدة من أجل المصلحة العامة وماطرأ  من مستجدات متابعا:" رفع عدد اللاعبين في قوائم الأندية إلي 
 لاعبا لمواجهة الأزمات في حالة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ".
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