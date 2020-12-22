استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يأمر بعلاج سيدة مسنة فى المستشفى الجامعى بطنطا.. صور

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة تم نشرها من خلال موقع صدى البلد " نفسى أنام 5 دقائق بدون ألم.. مديحة تناشد الصحة إزالة مسمار مكسور بعمودها الفقري.. صور" وعلى الفور قام أعضاء لجنة الاستغاثات الطبية باستيفاء بيانات حالة مديحة شكر واستقبال التقارير الطبية وعرضها على اللجنة الطبية العليا، والتى أوصت بتحويل الحالة فى المستشفى الجامعى بطنطا .

وفى استجابة سريعة قام الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس ‏رئيس جامعة طنطا، تقديم الرعاية الطبية العاجلة وعلاج مديحة شكر، ابنة قرية الرجدبة مركز طنطا بالمستشفى الجامعى بطنطا، والتى تعاني من كسر فى العمود الفقرى وشلل نصفى .





من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم التواصل المباشر مع زوج المريضة، وتم استقبالها بالمستشفى الجامعى، ومناظرة حالتها من جانب أحد كبار أساتذة العمود الفقرى وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها بما يضمن سرعة التدخل الجراحي أو العلاج الطبيعى وفقا لنتائج الفحص.





ويتوجه موقع صدى البلد الاخباري بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء واللجنة الطبية العليا علي سرعة الاستجابة لتحقيق النفع العام والحفاظ علي خدمة المواطنين ومتابعة الشكاوى والعمل على حلها وعلاج المرضى وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية

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