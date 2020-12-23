ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قصر العيني الفرنساوي أبرزها.. التعليم العالي توضح المستشفيات الجامعية المحولة لمناطق عزل بالقاهرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربينى
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بتحويل مستشفى قصر العيني الفرنساوي لمستشفى عزل يصبح بذلك هناك عدد من المستشفيات الجامعية الكبرى في القاهرة محولة إلى مستشفيات عزل ومجهزة بأفضل الاستعدادات.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن مستشفيات العزل التابعة لجامعتي القاهرة وعين شمس هم " مستشفى القصر العيني الفرنساوي ، ومستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، ومستشفى العبور الجامعي، مستشفى للعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمرضى بمستشفيات جامعة عين شمس".

اقرأ ايضا:
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه فيما يخص احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، تمتلك الوزارة خطة جديدة تختلف كثيرا عن السابقة، مشيرا إلى أن الوزارة والمستشفيات الجامعية أصبحت أكثر خبرة ودراية كما أصبح لديها إلى حد كبير معرفة بالأعراض التي تصيب المريض من حيث الشدة والضعف في البداية، فقد كان يتم حجز كل من أصيب بكورونا حتى وإن لم تكن الأعراض شديدة.

وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه "بذلك تم خلق نوع من العبء على النظام الصحي، لكن اليوم بعد مرور أكثر من 6 أشهر أصبح التصور أكثر وضوحا لمن يحتاج للعزل بالمستشفى، ومن يحتاج للعزل المنزلي.

وتابع: "وقد نجحنا نجاحا مشهودا في الفترة السابقة ، وبالتالي تميز التخطيط الجديد بمعلومات ودراسة أكثر عمقا وفهم أكثر عمقا، وبذلك أصبح من خلال التكامل مع وزارة الصحة لدينا خطة واضحة للتعامل".


وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أهمية التحول من مفهوم مستشفيات العزل إلى مفهوم أقسام العزل  داخل كل مستشفى وإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية، وذلك لاستقبال المرضى، مما يمنح ميزة توفر عدد أكبر كأقسام عزل فى مستشفيات أكثر على انتشار جغرافي أكبر ويخدم سرعة احتواء البؤر فور ظهورها.


وأوضح "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يمكن لمستشفيات العزل الحالية استكمال تقديم باقي الخدمات الطبية والجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى وليس العزل فقط، والذي بدوره يساعد على سرعة استكمال المشروعات الصحية القومية الأخرى كقوائم الانتظار والتي تأثرت أثناء الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ونوه إلى أنه سيتم تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفى عزل جامعي مخصص للمرضي المصابين بكوفيد 19، مع الالتزام بوجود خطة سريعة لإعادة تشغيل مستشفيات العزل بكامل طاقتها حال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: اقسام عزل بالمستشفيات الجامعية حال حدوث موجة ثانية من كورونا

ننشر تخصصات اللجان الطبية في مناطق عزل المستشفيات الجامعية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

تفاصيل خطة المستشفيات الجامعية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. 10 أسرة رعاية مركزة مزودة بجهاز تنفس صناعي في منطقة العزل.. وفي هذه الحالات يتم حجز مريض كورونا ومتابعة هاتفية من قبل لجنة المتابعة

الموجة الثانية من كورونا.. ننشر معايير اختيار منطقة العزل بالمستشفيات الجامعية

الجامعات تستعد لامتحانات الميدتيرم.. وطوارئ في المستشفيات لعلاج أي حالات محتملة

قبل انطلاق امتحانات الميد تيرم بالجامعات.. إجراءات احترازية مشددة.. إجراء الاختبارات وفق منظومة التعليم الهجين.. والمستشفيات الجامعية: نستقبل جميع المواطنين والطلاب

ترشيحاتنا

طلعت يوسف: لما حد يتكلم عن الإسماعيلي لازم يقف شوية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

أبرزها مستجدات كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدة قضايا مهمة

ادعت إصابتها بالسرطان.. عروس تجمع تبرعات لدفع تكاليف حفل الزفاف

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد

رد أمين الفتوى على سيدة تشكو من عدم إخراج زكاة الذهب إلا مرة واحدة

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور