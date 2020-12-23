قصر العيني الفرنساوي أبرزها.. التعليم العالي توضح المستشفيات الجامعية المحولة لمناطق عزل بالقاهرة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بتحويل مستشفى قصر العيني الفرنساوي لمستشفى عزل يصبح بذلك هناك عدد من المستشفيات الجامعية الكبرى في القاهرة محولة إلى مستشفيات عزل ومجهزة بأفضل الاستعدادات.





وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن مستشفيات العزل التابعة لجامعتي القاهرة وعين شمس هم " مستشفى القصر العيني الفرنساوي ، ومستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، ومستشفى العبور الجامعي، مستشفى للعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمرضى بمستشفيات جامعة عين شمس".





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وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه فيما يخص احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، تمتلك الوزارة خطة جديدة تختلف كثيرا عن السابقة، مشيرا إلى أن الوزارة والمستشفيات الجامعية أصبحت أكثر خبرة ودراية كما أصبح لديها إلى حد كبير معرفة بالأعراض التي تصيب المريض من حيث الشدة والضعف في البداية، فقد كان يتم حجز كل من أصيب بكورونا حتى وإن لم تكن الأعراض شديدة.





وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه "بذلك تم خلق نوع من العبء على النظام الصحي، لكن اليوم بعد مرور أكثر من 6 أشهر أصبح التصور أكثر وضوحا لمن يحتاج للعزل بالمستشفى، ومن يحتاج للعزل المنزلي.





وتابع : "وقد نجحنا نجاحا مشهودا في الفترة السابقة ، وبالتالي تميز التخطيط الجديد بمعلومات ودراسة أكثر عمقا وفهم أكثر عمقا، وبذلك أصبح من خلال التكامل مع وزارة الصحة لدينا خطة واضحة للتعامل".









وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أهمية التحول من مفهوم مستشفيات العزل إلى مفهوم أقسام العزل داخل كل مستشفى وإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية، وذلك لاستقبال المرضى، مما يمنح ميزة توفر عدد أكبر كأقسام عزل فى مستشفيات أكثر على انتشار جغرافي أكبر ويخدم سرعة احتواء البؤر فور ظهورها.









وأوضح "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يمكن لمستشفيات العزل الحالية استكمال تقديم باقي الخدمات الطبية والجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى وليس العزل فقط، والذي بدوره يساعد على سرعة استكمال المشروعات الصحية القومية الأخرى كقوائم الانتظار والتي تأثرت أثناء الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.





ونوه إلى أنه سيتم تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفى عزل جامعي مخصص للمرضي المصابين بكوفيد 19، مع الالتزام بوجود خطة سريعة لإعادة تشغيل مستشفيات العزل بكامل طاقتها حال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء.