ما هي الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسلالات كورونا الجديدة

إنتاب العديد من الأشخاص الذعر الشديد نتيجة لسرعة انتشار سلالات كورونا الجديدة، بالرغم من كشف تأكيد الأطباء على أنها لا تختلف كثيرا عن غيرها من سلالات فيروس كورونا إلا أنها أسرع انتشارا.

ففى إطار هذا السياق كشفت منظمة الصحة العالمية عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسلالات كورونا الجديدة.



الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

تزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة بين الأشخاص البالغين 60 عامًا أو أكثر من العمر، والأشخاص الذين يعانون من مشكلات طبية كامنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات القلب والرئتين، أو داء السكري أو السمنة أو السرطان.

ومع ذلك فقد يصاب أي شخص بعدوى كوفيد-19 ويعاني من مضاعفات خطيرة أو يتوفى في أي عمر كان.

