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أستاذ أمراض الصدر: الفيروسات المعدية ذكية وتحاول دائما تطوير سلالتها..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور على الوعدى،أستاذ أمراض الصدر، إن الفيروسات المعدية ذكية وتحاول دائما تطوير سلالتها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يحدث فى فيروس كورونا تحورات كثيرة، مؤكدًا أنه  تحور أكثر من مرة وظهرت سلالة جددية منه فى بريطانيا تنتشر بسرعة أكبر.

واضاف أستاذ أمراض الصدر فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، ان الفيروسات المعدية تحدث طفرات لكى تكون نشطة أكثر قبل أن تتهالك، وتصيب عدد أكبر من الناس دون أن تحدث موت فى الوسيط.

وتابع نحن متفائلين واللقاح يغطى التحورات الموجودة حاليًا ومن السابق تم دراسة سلالة الفيروسات وتبين أن التحور فى الطفرة الجينية للفيروسات تحتاج للدراسات للتحق منه.

وأوضح ان اللقاح الصينى لم يدرج بشكل عام للناس حتى الآن ولكنه يتم استخدامه فى حالة الطوارئ خاصة أنه مازال فى المرحلة الثالثة من التجارب، مؤكدًا أنه بوجود لقاح آمن وفعال سيكون العالم آمن تمامًا قبل بداية الشتاء العام القادم.

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