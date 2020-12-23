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رياضة

الزمالك: نحترم أحكام القضاء بخصوص العضويات المشطوبة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:04 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن اللجنة تحترم الأحكام القضائية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء النادي الذين تم شطب عضويتهم على حكم قضائي مشمولًا بالصيغة التنفيذية وفي هذه الحالة فإن النادي سيقوم بتنفيذ هذا القرار احترامًا لأحكام القضاء.


وأشار نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك،  أن باقي حالات شطب العضوية يتم حاليًا تشكيل لجنة لدراسة موقف كل عضو مشطوب على حده ممن لم يحصلوا على أحكام قضائية؛ لاتخاذ القرار الموافق لصحيح القانون واللائحة.


وأضاف المستشار هشام إبراهيم:”أما بالنسبة للعاملين الذين تم إنهاء عملهم ومؤمن عليهم وأقاموا قضايا ضد النادي فإن اللجنة تؤكد أنه في حالة حصول أي منهم على حكم قضائي نهائي مشمولًا بالصيغة التنفيذية فسيتم تنفيذه فورًا”.


وفي سياق آخر، تعقد اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك واللجنة التنفيذية اجتماعات تتواصل طوال الأسبوع المقبل مع كل قطاعات النادي؛ لدراسة التقارير المكلفين بها تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأن إعادة وهيكلة وتطوير كافة القطاعات بالنادي.


أما بالنسبة للمفاوضات التي تُجرى مع عدد من اللاعبين حاليًا فإن ذلك يتم من خلال اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي واللجنة التنفيذية لكرة القدم والمعنيين بهذا الأمر دون أن يكون هناك جلسات أحادية خلال تلك المفاوضات وكل ما يُطرح بهذا الشأن حاليًا اجتهادات فردية وليست رسمية.
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