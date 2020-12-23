ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

64 خدمة.. وزير الاتصالات: منصة "مصر الرقمية" تتيح الخدمات الحكومية للمواطنين دون تدخل بشري

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:21 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Advertisements
محمود مطاوع
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول مشروع منصة "مصر الرقمية"، التي تم إطلاقها بهدف إتاحة الخدمات الحكومية إلى المواطنين إلكترونيا دون تدخل عنصر بشري، من خلال أدوات تضمن التحقق من هوية المواطن من خلال الرقم القومي ورقم المحمول، فضلًا عن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر دون الحاجة لإدراج مستندات، مع توفير منظومة دفع مؤمنة، وإتاحة التوصيل عبر البريد، والاستفادة من تعدد منافذ الخدمة لتناسب كافة أطياف المواطنين.

وأوضح الوزير أن منافذ تقديم خدمات "مصر الرقمية" تشمل البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمة والاتصال من خلال الخط الساخن 15999، أما طرق السداد فتكون من خلال بطاقات فيزا وماستر كارد وميزة والبطاقات الافتراضية من خلال المحافظ الإلكترونية إلى جانب نقاط التحصيل المنتشرة بالمحافظات للدفع النقدي، وتتضمن خدمات التوصيل بالبريد رخص القيادة والمركبات وبطاقات التموين.

وتضمن الإطلاق الأول من منصة "مصر الرقمية"، عدد 34 خدمة، في قطاعات التوثيق، والتموين، والمرور، والمحاكم، بينما تضمن الإطلاق الثاني عدد 30 خدمة، في قطاعات الأحوال الشخصية، والإسكان الاجتماعي، والحصول على خدمات الشهر العقاري والمحاكم، وخدمات السجل التجاري، إلى  جانب خدمات الصحة والمرور والتموين والتوثيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الموبايل إنجاز تاريخي

بسواعد شركات مصرية ومحلية.. نائب وزير الاتصالات يعلن عن إطلاق منصة مصر الرقمية.. فيديو

تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.. فيديو

لسرعة إنهاء المعاملات.. العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقلة|شاهد

برلمانى: الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقاري حل عبقري للتيسير على المواطنين

مصر الرقمية.. المحامي يرفع قضية من مكتبه.. والقاضي يجدد الحبس ويقرأ التحقيقات عن بعد

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تعارف ثم تسجيل وأوضاع مخلة.. شرطة الإمارات تكافح التجسس الإلكتروني وتحذر من محاولات الابتزاز

بعد انهيار أسعارها.. هل ألقى الفلاحون البطاطس في الشوارع؟.. أبو صدام يجيب

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان