مشروبات لفتح الشرايين.. أبرزها الزنجبيل والشاي الأخضر

يساهم النظام الغذائي الصحي والمشروبات الصحية في فتح الشرايين دون تناول العقاقير والأدوية، حيث يحدث تصلب وانسداد الشرايين عندما تتراكم الرواسب الدهنية على طول جدران الشرايين، ويؤدي هذا إلى تضيق الشرايين ويحد من تدفق الدم إلى القلب وأجزاء أخرى من الجسم.





يعتبر انسداد الشرايين من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء أمراض القلب بما في ذلك مرض الشريان التاجي، وهو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا وانتشارًا بين الكثير من الأشخاص، ويعد تصلب الشرايين السبب الأساسي لحوالي 50٪ من الوفيات في الدول الغربية وفقا لما نشره موقع healthline.





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وتزداد احتمالية الإصابة بانسداد الشرايين إذا كان المريض لديه نسبة عالية من الكوليسترول الضار، ارتفاع ضغط الدم، التدخين، مرض السكري، تاريخ عائلي من تصلب الشرايين، يعانون من السمنة، تستهلك نظاما غذائيا فقيرا.





من ناحية أخرى ، أكد العلماء والأطباء أن اتباع نظام غذائي غني بأطعمة و مشروبات معينة مثل الخضار والفواكه والأسماك يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين و أمراض القلب





شوربة لفتح الشرايين

شوربة الخضار أو الدجاج بالخضار، تتمتع بمذاق شهي ولذيذ بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامينات و العناصر الغذائية التي تساعد في تقليص محيط الخصر لديك، كما وتتميز هذه الشوربة بـ المرق منخفض الصوديوم هو أيضًا مفتاح للحفاظ على صحة القلب و الحماية من انسداد الشرايين.

أكد موقع everydayhealth، أن المرق في الحساء غالبًا ما يكون سببًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالصوديوم نظرًا لأن الصوديوم هو العنصر الغذائي الرئيسي الذي يجب الحد منه عند محاولة خفض مستويات ضغط الدم وهو مفتاح لصحة القلب فإن اختيار مرق منخفض الصوديوم يمكن أن يفعل المعجزات لتحسين صحة القلب و فتح الشرايين.





وصفة لفتح الشرايين المسدودة

قدم موقع natural-treatments، بعض الوصفات و العلاجات المنزلية التي تساهم في فتح الشرايين المسدودة ، كان أهمها اصنع كوبًا من عصير الهليون عن طريق خلط 4 إلى 6 حبات من الهليون الطازج و 1 كوب ماء في الخلاط ، وإضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل، اشرب مرتين يوميًا لمدة شهر لإظهار تأثيرات خفض الكوليسترول، و يساعد هذا المشروب على الإمداد الغني بفيتامينات ب ومضادات الأكسدة القوية الجلوتاثيون الموجودة في الهليون على تقليل الكوليسترول والالتهابات.





-خذ دشًا ساخنًا وباردًا بالتناوب للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية، ابدأ ببطء بدش ساخن وفاتر ، بالتناوب كل 3 دقائق، على مدى 4 أسابيع

- اصنع شاي عن طريق نقع ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر ، وملعقة كبيرة من زهور الأقحوان المجففة ، أضف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة في 3 أكواب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق، يصفى ويشرب 3 أكواب على الأقل كل يوم للمساعدة في منع ترسب الشرايين.

مشروبات تساعد على توسيع الشرايين

كشف موقع medicalnewstoday، عن بعض المشروبات الطبيعية و الصحية التي تساعد على توسيع الشرايين، قد يكون شرب الشاي ، مثل الشاي الأخضر أو الأسود أو شاي الزنجبيل ، بدائل جيدة لصحة القلب للمشروبات الأخرى.

وجدت دراسة من عام 2011 أن شرب 6 أكواب من شاي المريمية يوميًا لمدة 6 أسابيع ساعد في تقليل كمية الكوليسترول الضار في الدم لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يساعد الشاي الأخضر أيضًا. أفادت مراجعة عام 2011 أن الشاي الأخضر ومستخلصاته يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم ، على الرغم من أن هذا لم يؤثر على الكوليسترول الحميد.

قد يؤدي الزنجبيل أيضًا إلى تحسين العلامات المهمة التي يمكن أن تؤدي إلى أحداث قلبية وعائية ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016، فيمكنك أيضًا شربه في الماء الساخن وشربه كشاي.





توسيع شرايين القلب طبيعيا

يعتبر الكركم المكون الرئيسي لهذه التوابل هو الكركمين ، وهو مضاد قوي للالتهابات، الالتهاب هو سبب رئيسي لتصلب الشرايين، ويقلل الكركم أيضًا من الأضرار التي لحقت بجدران الشرايين والتي يمكن أن تسبب جلطات الدم وتراكم الترسبات، .يحتوي الكركم أيضًا على فيتامين ب 6 الذي يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من الهوموسيستين والتي يمكن أن تسبب تراكم البلاك وتلف الأوعية الدموية بكميات زائدة.

يمكن أن يكون الكركم مكونًا في العديد من الأطباق ، سواء كانت حلوة أو مالحة، تتمثل إحدى طرق الحصول على جرعتك اليومية في شرب كوب من حليب الكركم الدافئ يوميًا، إذا لم تكن قد طهيت به من قبل.









تنظيف الشرايين من الترسبات

يساهم تناول الكثير من الأطعمة الصحية و الطبيعية في تنظيف الشرايين من التراسبات و منع إنسداد الشرايين التي تؤدي إلي الإصابة بمشاكل القلب و تصل في بعض الأحيان إلي الوفاة، حيث قدم موقع fishertitus، فيما يلي أبرز الأطعمة التي تساعد في تنظيف الشرايين من الترسبات...

-الهليون

يعتبر الهليون من أفضل الأطعمة لتطهير الشرايين، لأنه غني بالألياف والمعادن فهو يساعد على خفض ضغط الدم ومنع تجلط الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، يعمل داخل الأوردة والشرايين على تخفيف الالتهابات التي قد تتراكم مع مرور الوقت، كما يعزز إنتاج الجسم للجلوتاثيون ، وهو مضاد للأكسدة يحارب الالتهاب ويمنع الأكسدة الضارة التي تسبب انسداد الشرايين أو انسدادها، يحتوي على حمض ألفا لينوليك وحمض الفوليك اللذين يمنعان تصلب الشرايين.

- الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على تقليل الكوليسترول "الضار" وزيادة "الكوليسترول الجيد" الذي يساعد على تطهير الشرايين، كما أنه يحتوي على فيتامين إي الذي يمنع أكسدة الكوليسترول ، وكذلك البوتاسيوم المعروف بخفض ضغط الدم.

- البروكلي

يمكن للبروكلي أن يمنع انسداد الشرايين لأنه غني بفيتامين K الذي يمنع الكالسيوم من إتلاف الشرايين، يمنع البروكلي أيضًا أكسدة الكوليسترول وهو غني بالألياف مما يخفض ضغط الدم ويقلل من الإجهاد، يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تمزق وتراكم الترسبات على جدران الشرايين.

-الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون والسردين والرنجة والتونة غنية بالدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في تطهير الشرايين، تساعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 على زيادة الكوليسترول "الجيد" مع تقليل مستويات الدهون الثلاثية ، وتقليل التهاب الأوعية الدموية وتكوين جلطات الدم في الشرايين ، ويمكنها أيضًا خفض ضغط الدم.





- المكسرات

اللوزهو الخيار الأفضل لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين E والألياف والبروتين، كما يمنع المغنيسيوم الموجود في اللوز تكوين البلاك ويخفض ضغط الدم، عين الجمل هو مصدر جيد آخر لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تقلل الكوليسترول "الضار" وترفع مستويات الكوليسترول "الجيدة" ، والتي بدورها تقلل من خطر تراكم الترسبات في الشرايين.

-زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بحمض الأوليك الأحادي غير المشبع ، وهو حمض دهني أساسي يخفض الكوليسترول "الضار" ويرفع الكوليسترول "الجيد"غني بمضادات الأكسدة ، وهو من أفضل الزيوت التي تستخدم في الطبخ.



