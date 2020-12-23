"مهندسين الإسكندرية" تنظم ندوة بعنوان العلاقات الأسرية والدفء المفقود.. السبت

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، وتحت رعاية اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت ، ندوة بعنوان" العلاقات الأسرية والدفء المفقود وكيف نعيد الدفء إليها في ظل سيطرة السوشيال ميديا " وذلك السبت 26 ديسمبر الجاري بمسرح النقابة ويحاضر فيها الدكتور حسن قباري عميد معهد الإرشاد.





وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تأتى فى إطار سلسلة الندوات السلوكية التى تحرص عليها اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية لتوعية المهندسين وأسرهم.

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وأضاف أن الندوات السلوكية تناقش مشاكل حياتية عامة وكيفية حلها من خلال متخصصين و خاصة فى ظل سيطرة السوشيال ميديا وذلك لتوعية المهندسين بطرق التعامل معها وخاصة مشاكل الأبناء.

وأوضح أن الندوة ستبث اون لاين على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والالتزام بعدد حضور محدد طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية داخل النقابة.





وفي سياق متصل، قدم وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، تهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بتعيينه رئيسًا لجامعة الإسكندرية ، مرحبا خلال الزيارة التى قام بها مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية التعاون بين النقابة الراعى الأول للمهن الهندسية وجامعة الإسكندرية باعتبارها بيت الخبرة الأول للمشروعات التنموية داخل المحافظة.

وأكد الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية على أن النقابة على الاستعداد التام للتعاون مع الجامعة والمحافظة فى كافة المجالات الهندسية العلمية والعملية وفتح آفاق جديدة للتدريب والعمل بجدية على تأهيل المهندسين لسوق العمل بكافة مراحل التدرج الوظيفى وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية.

استعرض رئيس النقابة المجالات المختلفة والتى يمكن أن يتم التعاون فيها مع الجامعة من شراكات وتفعيل مذكرات تفاهم وتكوين مجموعات عمل مشتركة والتكامل مع الكيانات الصناعية والعلمية الكبرى لصالح التنمية التكنولوجية للمجتمع السكندرى.

رحب رئيس جامعة الإسكندرية بوفد نقابة المهندسين وأكد أهمية دور النقابة فى تأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل وأثنى على الدور الذى تقوم به النقابة حاليا فى هذا الشأن هى راعية للخريجين فى كافة المجالات المهنية والحياتية.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوه كان قد شغل منصب محافظ الإسكندرية مما يضفى لمهام الجامعه مزيدا من الفائده والعوائد الإيجابية لصالح التعاون الفعال علميا وعمليا بين جامعة الإسكندرية والمحافظة بما يعود بالنفع على كافة الأصعدة فى نطاق محافظة الإسكندرية.

واذ تولى نقابة المهندسين بالإسكندرية اهتماما شديدا بتفعيل الدور الهام للمهندسين فى ذات الشأن بما يعود بالنفع على نجاح المشروعات الطموحة التى تسعى المحافظة والجامعة الى تنفيذها فى إطار الخطة القومية للتطوير .

وقد تكون وفد أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية من لواء دكتور سامى درويش ، الدكتور حسن لطفى ، الدكتور مصطفى الحضرى ، المهندس السيد حسن، المهندس كريم عزت، المهندس كريم الكسار، المهندس مايكل نبيل، المهندسة هبة المغربى.

وفى نهاية اللقاء قام رئيس مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية والوفد المرافق له بتقديم درع النقابة لرئيس الجامعة متمنيًا لسيادته مزيدًا من التقدم و مزيدًا من العطاء ، بينما قام الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بتقديم درع الجامعة لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية متمثلا فى الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة.