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رياضة

بعثة الأهلي تتوجه إلى ملعب سيني كونتشي استعدادًا لمواجهة سونيديب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  فندق الإقامة في العاصمة نيامي منذ قليل، في طريقها إلى ملعب الجنرال سيني كونتشي.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الأهلي عن تحقيق نتيجة جيدة أمام سونيديب في النيجر، قبل مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة، وقطع خطوة مهمة في طريق التأهل إلى دور المجموعات.

واعلن كيفين جونسون، المدرب العام تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا. 

ويتكون التشكيل من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: علي لطفي وأيمن أشرف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وجيرالدو ومحمد هاني وسعد سمير.

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