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فن

نشرة كورونا الفنية | إصابة سلوى محمد على وغادة إبراهيم وتعافى ديانا هشام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

- ديانا هشام تعلن تعافيها
أعلنت الفنانة ديانا هشام، عن تعافيها من فيروس كورونا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بمنزلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتبت قائلة "باي كورونا".

- إصابة سلوى محمد علي بفيروس كورونا 
نشرت الفنانة سلوى محمد على تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وأنها حاليا في مرحلة التعافي.

وقالت سلوى : "كان مفروض انى هحاول سيد المسرح العربى سميحة ايوب .. وكنت سعيدة ولكن للاسف لن استطيع فانا فى مرحلةتعافى من الكوفيد اللعين.

وأضافت سلوى : صحيح انا بقيت احسن لنا لسه امامى ايام فى العزل عشان ماعديش حد.

- إعلان غادة إبراهيم إصابتها بكورونا 
أعلنت الفنانة غادة إبراهيم إصابتها بفيروس كورونا . 

ونشرت غادة إبراهيم صورة لمجموعة من الأدوية التي تتناولها ، وكتبت قائلة: «الحمد لله على كل شيء، تاني يوم بروتوكول العلاج، فقدت حاسة الشم والتذوق، بس حالتي مستقرة وبتحسن».

وتابعت: «باقي 12 يوم، وهكون كويسة بإذن الله، مع إني مش بتحرك غير بالكمامة وبعقم على طول بس واضح إن الفيروس أقوى وأشرس من أي احتياطات، قدر الله وماشاء فعل».
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