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القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:32 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ريهام فيكتور
أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مسؤولية المواطن عن التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على الصحة العامة والاقتصاد، في ظل أزمة كورونا، مشيرة الى وجود زيادة في أعداد الإصابات والوفيات،وهو ما يدعو إلى ضرورة الاتعاظ وأخذ الدروس من الموجة الأولى. 

وأضافت الدكتورة هالة زايد ، خلال كلمتها بمؤتمر الإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، اليوم الأربعاء، أنه "من الضروري التعرف على كيفية إدارة الأزمات على مستوى العالم". 

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن كان هناك 788 حالة إصابة، بالاضافة إلى 37 حالة وفاة، مؤكدة امس وسنصل اليوم إلى 911 حالة إصابة وحوالي 42 حالة وفاة.

 وقالت أن المنحنى بدأ يتصاعد ابتداء من 31 أكتوبر وهذا الأسبوع اكثر تصاعدا من الماضي.

وتابعت أن محافظة القاهرة الأكثر إصابة بفيروس كورونا ، مشيرة إلى أن الموجة الأولى كانت الأكثر إصابة يليها الإسكندرية والجيزة .

ووجهت وزيرة الصحة لكل المواطنين في هذه المحافظات توخى الحذر وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة ووضرورة الفحص والعلاج في مبادرة الرئيس بالمجان. 

و ناشدت أصحاب الأعمال الصغيرة من المطاعم والكافيهات فى المصالح العامة والخاصة الحفاظ على التباعد وارتداء الماسكات وغسل اليدين باستمرار.
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