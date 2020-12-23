بعد مشاركته فى الاختيار 2.. بيتر ميمى عن كريم عبد العزيز: مليء بالحماس

وقال بيتر : مليء بالحماس، تدفعه العاطفة، ومنتبه إلى مركز الفعل، أنا فخور جدًا بالعمل معك."

ويقدم الفنان كريم عبد العزيز الجزء الثانى من مسلسل الاختيار بينما قدم الجزء الأول الفنان امير كرارة وشارك عدد كبير من النجوم.



وقام ببطولة الجزء الأول بجانب أمير كرارة كل من أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.



