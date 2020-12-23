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محافظات

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مطاعم ومقاهي المنتزه شرق الإسكندرية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:07 م
حملات على المطاعم
حملات على المطاعم والمقاهي لمتابعة الإجراءات الاحترازية
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أحمد بسيوني
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لإزالة اشغالات الطريق وفرض هيبة الدولة، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق  المحال والمطاعم والكافيهات بكل حزم.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة حملة على المطاعم والمحال المخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية وغير المطبقة للإجراءات الاحترازية بنطاق أحياء منتزه أول وشرق.

وبدأت الحملة بغلق المقاهي والمحال المتواجدة أمام مبنى ديوان عام حي منتزه أول غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية او المتعدية على حرم الطريق العام و المتسببة في إعاقة حركة المرور والمارة.

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وتوجهت الحملة لسوق شارع القاهرة و شارع محمد نجيب لتفقد وضع النظافة وتطبيق الاجراءات الاحترازية وازالة كافة اشغالات الطريق.

وشدد السكرتير المساعد على اصحاب المطاعم بشارع ملك حفني ودوران السيوف بضرورة التزام العاملين داخل المطعم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، والعمل على تامين بيئة عمل نظيفة وصحية.

واكد ضرورة التحفظ على عينات من اللحوم والدواجن في المطاعم لفحصها لإثبات مطابقتها للمواصفات الصحية من عدمه، شارك في الحملة المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه أول و الاستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق.
حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مطاعم ومقاهي المنتزه شرق الإسكندرية
حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مطاعم ومقاهي المنتزه شرق الإسكندرية
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