ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد بريطانيا.. اكتشاف إصابات كورونا بـ السلالة الجديدة فى 4 دول أوروبية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:16 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت عدد من الدول الأوروبية، اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأيام الماضية عقب إعلان بريطانيا اكتشاف السلالة الجديدة. 

وبحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، أعلن كلا من إيطاليا والدنمارك وهولندا وجبل طارق اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا. 

فيما أشار مسئولو فرنسا وجنوب أفريقيا إلى إحتمالية وجود إصابات بالسلالة الجديدة في أراضيهم، دون أن يؤكدوا الأمر. 

فيما صرح مسئولو الصحة في استراليا يوم الإثنين الماضي بأنه تم اكتشاف حمل شخصين قادمين من المملكة المتحدة للسلالة الجديدة للفيروس، دون انتشارها محليا. 

يذكر أن السلالة الجديدة للفيروس، تسببت في إغلاق العديد من الدول الأوروبية حدودها مع بريطانيا، بالإضافة إلى تعليق الرحلات الجوية من غالبية دول العالم إلى بريطانيا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد سلالة كورونا الجديدة.. دول أوروبية تدرس حظر الرحلات من بريطانيا

أول تعليق لـ الأردن على تفشي سلالة كورونا الجديدة في 4 دول

تحذير قوي من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة

سلالة كورونا الجديدة ترعب أوروبا.. دول تعزل بريطانيا بحظر الرحلات الجوية والقطارات

رعب من تحور كورونا.. دولتان جديدتان تعلق الرحلات مع بريطانيا

ألمانيا تكشف احتمالية عدم عمل لقاحات كورونا أمام السلالة الجديدة

ترشيحاتنا

الحكومة تنفى تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة

تساقط الشعر.. أحدث التأثيرات الجانبية على مصابي فيروس كورونا

إصابة زوجة خالد الصاوي بفيروس كورونا

تجرد من ملابسه.. مسافر يسير عاريًا في المطار

مصرع 6 أشخاص في حريق فيلا مخصصة لعلاج الإدمان غربي الإسكندرية |صور

بعد إصابتهما بكورونا.. طبيب الزمالك يكشف الحالة الصحية لـ طارق حامد ومحمود علاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد

من مضيفة طيران لـ عرش السويد.. محطات في حياة الملكة سيلفيا

شاهد .. لاند كروزر هورايزون الجديدة موديل 2021 .. صور