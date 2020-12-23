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أصل الحكاية

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:38 م
كورونا
كورونا
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رشا عوني

 بعد أشهر قليلة من الاستقرار في أعداد الإصابات بفيروس كورونا التاجي، عادت الأجواء تشهد زيادة مرتفعة مرة أخرى سواء في الإصابات أو الوفيات، خلال الأيام الماضية، وهو ما يعرف باسم الموجة الثانية من كورونا التي يبدو أنها ستكون أشد فتكًا وأوسع انتشارًا خلال الأيام المقبلة .

وزيرة الصحة تحذر

شددت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مسؤولية المواطن للتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على الصحة العامة والاقتصاد، في ظل أزمة كورونا، مؤكدة وجود زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، ما يدعو إلى ضرورة الاتعاظ وأخذ الدروس من الموجة الأولى. 

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وأضافت الدكتورة هالة زايد ، خلال كلمتها بمؤتمر الإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، اليوم الأربعاء، أنه "من الضروري التعرف على كيفية إدارة الأزمات على مستوى العالم". 

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هناك 788 حالة إصابة، بالاضافة إلى 37 حالة وفاة، مؤكده أن اليوم نصل إلى 911 حالة إصابة وحوالي 42 حالة وفاة، منوهة بأن المنحنى بدأ يتصاعد ابتداء من 31 أكتوبر بالتحديد، وهذا الأسبوع اكثر تصاعدا من الرتم الماضي.

وتابعت وزيرة الصحة أن محافظة القاهرة الأكثر إصابة بفيروس كورونا ، مشيره إلى أن الموجة الأولى كانت الأكثر إصابة أيضًا يليها الإسكندرية والجيزة .

ووجهت وزيرة الصحة لكل المواطنين في تلك المحافظات توخى الحذر وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والفحص والعلاج في مبادرة الرئيس بالمجان ، كما ناشدت أصحاب الأعمال الصغيرة من المطاعم والكافيهات فى المصالح العامة والخاصة للحفاظ على التباعد وارتداء الماسكات وغسل اليدين باستمرار.

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إجراءات احترازية

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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سلالة كورونا الجديدة

الموجة الثانية من كورونا اجتاحت العالم مؤخرًا بشكل لافت للنظر، فقد ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا بشكل خاص، ومن بعدها بدأ تفشي تلك السلالة في العديد من دول العالم .

 وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأيام الماضية عقب إعلان بريطانيا اكتشاف السلالة الجديدة.

وبحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، أعلن كلا من إيطاليا والدنمارك وهولندا وجبل طارق اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

فيما أشار مسئولو فرنسا وجنوب أفريقيا إلى إحتمالية وجود إصابات بالسلالة الجديدة في أراضيهم، دون أن يؤكدوا الأمر.

فيما صرح مسئولو الصحة في استراليا يوم الإثنين الماضي بأنه تم اكتشاف حمل شخصين قادمين من المملكة المتحدة للسلالة الجديدة للفيروس، دون انتشارها محليا . 

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