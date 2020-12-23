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حوادث

إصابة شخصين في انهيار منزل من طابقين بأسيوط

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:37 م
انهيار عقار
انهيار عقار
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إيهاب عمر
أصيب ، شخصان في حادث انهيار منزل خلف قسم ثان أسيوط.

تلقى اللواء اسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بانهيار منزل ما أسفر عن إصابة شخصين.

وبانتقال قوات الحماية المدنية وضباط قسم ثان اسيوط، وبالمعاينة الأولية تبين انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضى وآخر علوي ومبني بالطوب اللبن والسقف من الجريد، 

وأسفر الحادث عن إصابة "عادل.ب.إ" 62 سنة، ونجلته "آيه" 26 سنة، وجرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
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