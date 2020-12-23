إصابة شخصين في انهيار منزل من طابقين بأسيوط

أصيب ، شخصان في حادث انهيار منزل خلف قسم ثان أسيوط.





تلقى اللواء اسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بانهيار منزل ما أسفر عن إصابة شخصين.





وبانتقال قوات الحماية المدنية وضباط قسم ثان اسيوط، وبالمعاينة الأولية تبين انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضى وآخر علوي ومبني بالطوب اللبن والسقف من الجريد،



