بالأسماء.. رئيس جامعة بنها يصدر عددا من القرارات الجديدة والتكليفات

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عددًا من القرارات الجديدة التي تضمنت تعيين الدكتور عمرو حنفي أحمد الأستاذ بقسم المساحة بكلية الهندسة بشبرا وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتور جمال السيد عبدالعزيز الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور علاء السيد عبد الغفار الأستاذ بقسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعي.





كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور الأنصاري حسن محمد الأستاذ بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق رئيسا لمجلس قسم قانون المرافعات، وتعيين الدكتور محمد عبده محمد الأستاذ بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية، وتعيين الدكتورة شيرين محمد صبحي الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية وكذلك إسناد رئاسة قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق الى الدكتور جميل محمد حسين الأستاذ المتفرغ بقسم القانون الدولي العام.





كما شملت القرارات تجديد تكليف الدكتور طارق عيسوي الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب البشري للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية بكافة الصلاحيات، وتكليف أيمن بيومى محمد أمين الجامعة المساعد للشئون المالية للقيام بمهام أمين الجامعة، وتكليف الدكتور محمد فكري محمد المدرس بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة للعمل مديرا لمركز الخدمة العامة للمعلومات والخدمات البحثية بالجامعة ، وتكليف الدكتور محمود عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم الهستولوجيا بكلية الطب البيطري للعمل مديرا لوحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة ، وتكليف المهندسة منال فاروق توفيق كبير مهندسين بدرجة مدير عام للقيام بمهام مدير عام الإدارة الهندسية ، وتكليف أحمد رجب أحمد أخصائى شئون تعليم أول بالدرجة الأولى التخصصية لوظائف التعليم للقيام بمهام مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.





وتضمنت القرارات أيضا تكليف محمد دياب عبد اللطيف أخصائي شئون مالية بالمستوى الأول بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للقيام بمهام مدير عام الإدارة الإستراتيجية ( التخطيط ومتابعة الخطة)، وتكليف ناصر عبد الهادي موجه إداري بالمستوى الأول بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ( التوجيه المالي والإداري )، تكليف مجدي عبد الدايم سليمان أخصائي شئون عاملين بالمستوى الأول بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بمهام مدير عام الموارد البشرية ( شئون عاملين _ شئون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم _ التنظيم والإدارة ) ، وتكليف محسن عبد العال اخصائى متابعة أول بمستشفيات بنها الجامعية للقيام بمهام نائب مدير المستشفيات الجامعية للشؤون الإدارية، وتكليف اسلام اسماعيل أخصائي مشتريات ثانى مستوى ( أ) بمستشفيات بنها الجامعية للقيام بمهام نائب مدير المستشفيات الجامعية للشؤون المالية.





كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتشكيل مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة برئاسة الدكتور محمد منصور حمزة وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب وعضوية كلا من الدكتور عصام حسني عبد الحليم الأستاذ بكلية الحقوق والمستشار عمرو محمد أحمد شعبان ويتولى المجلس نظر الدعوى التأديبية المحالة في الأعوام السابقة التي لم تنتهي بعد والدعوي الحالية.