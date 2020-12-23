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أخبار العالم

بسبب تركيا.. الجيش الليبي يعلن رفع درجة الاستعداد بين صفوفه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:54 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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شريف سيد
أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد في صفوف الجيش، وذلك عقب رصد حشد كبير للميلشيات المسلحة والتكفيريين بالأسلحة التركية. 

وقال البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش الليبي إنه تقرر رفع درجة الاستعداد بعدما تم رصد  تحشيد كبير للمليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة. 

وأضاف: " تحشيد المليشيات وتهديدهم بالهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة بل والشرق بالكامل انتهاكا صريحًا لمبادئ وقف أطلاق النار". 

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن البرلمان التركي وافق، أمس الثلاثاء، على تمديد نشر قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا ، دعما للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.

وساعدت تركيا وآلاف المرتزقة السوريين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس على صد هجوم للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بدعم روسي ومصري وإماراتي في أبريل 2019.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر، لينهي القتال رسميًا ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.

ويرتبط وجود تركيا في ليبيا بمصالحها الأوسع في شرق البحر المتوسط ​​، حيث تبحث عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها التي تطالب بها قبرص في اليونان.
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