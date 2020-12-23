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أخبار العالم

جسم مشتعل في سماء الصين يثير الرعب.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:10 م
جسم مشتعل
جسم مشتعل
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شريف سيد
نشرت وسائل إعلام صينية، فيديو يكشف ظهور جسم غريب مشتعل في سماء شمال غرب البلاد، ما آثار حالة من الذعر لدى المواطنين. 

ويظهر في شريط الفيديو المنتشر جسم مشتعل يسبح بسرعة كبيرة في السماء، شمال غرب الصين. 

وتسبب هذا الجسم في إثارة تساؤلات من جديد حول مدى صدق وجود كائنات فضائية تعيش خارج كوكبنا. 

ومن ناحية أخرى، وبالتزامن مع ظهور الهيكل المعدني الغريب في 3 أماكن مختلفة آخرها ظهوره في السماء، التقط فريق عمل سري في البنتاجون صورة لـ جسم غامض يحلق على ارتفاع 35000 قدم فوق المحيط الأطلنطي.

قاظ في فريق عمل الظواهر الجوية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، إحدى الصور للجسم الغامض يحلق في عام 2018 والآخر في وقت سابق من هذا العام.

تم تداول التقارير على نطاق واسع في مجتمع المخابرات الأمريكية، لكنها تم نشرها مؤخرًا في المجال العام، فقد جاءت الصورة المذهلة التي نشرتها صحيفة The Debrief يوم الخميس من التقرير الذي نُشر عام 2018.
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