عبدالرحيم كمال: أقرأ الفاتحة على روح نور الشريف قبل دخول أي عمل جديد

قال السيناريست والمؤلف عبد الرحيم كمال، إنه يحب اللغة العربية الفصحى ووالده كان ضليع في اللغة العربية الفصحى واللغة العربية مقدسة ولغة بها نغم وموسيقى وبها معاني كثيرة .





وأضاف عبد الرحيم كمال في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لما ادخل أي عمل فني أو أي ستوديو لأول مرة أقرأ الفاتحة للراحل نور الشريف ".





وتابع عبد الرحيم كمال:" نور الشريف صاحب فضل كبير عليا وهو من فتح باب الفن لي ومنذ عام 1995".





وأكمل عبد الرحيم كمال:" أول مرة أشوف نجم كبير يشجعني كثيرا على أعمالي والقصص التي كتبتها، و من اول لحظة شعر بانني اكتب حوار حلو وجمعتني به صداقة فنية ممتدة".





كشف السيناريست والمؤلف عبدالرحيم كمال، السبب وراء اختفائه وعدم ظهروه إعلاميا بشكل كبير على الرغم من أهمية الأعمال الدرامية التي قدمها .





وقال عبد الرحيم كمال في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" طبيعة المهنة تجعلني خلف الكاميرا وفي مكتبي لكتابة الأعمال الدرامية خلف الكاميرا، وببقى شايل هم الحديث بشكل مباشر مع الجماهير في اللقاءات الحوارية ".





وأضاف عبد الرحيم كمال:" أنا بدأت مع الكبار وقدمت أعمالا كبيرة وبها قدر من الحب والحكمة وأنا كنت محظوظا في بداية مشواري الفني".



