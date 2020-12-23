وزارة الزراعة تكشف عن سبب تراجع سعر البطاطس ..فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، ان أزمة تراجع أسعار البطاطس كان بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت علي جميع دول العالم ومنها التأثير علي معدل استهلاك البطاطس في اغلب دول العالم .





وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، ان سوق البطاطس غير مقتصر علي الدولة المصرية خصوصا ان الدولة المصرية قامت بعمل العديد من التطويرات خلال الفترة الأخيرة للتوسع في صادرات البطاطس .





واوضح محمد القرش ، ان انتاجية الفدان تختلف واليوم وصلت انتاجية الفدان من محصول البطاطس الي 18 و20 طن وهذه كمية جيدة جدا .



