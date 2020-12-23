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وزارة الزراعة تكشف عن سبب تراجع سعر البطاطس ..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:57 م
البطاطس
البطاطس
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، ان أزمة تراجع أسعار البطاطس كان بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت علي جميع دول العالم ومنها التأثير علي معدل استهلاك البطاطس في اغلب دول العالم .

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، ان سوق البطاطس غير مقتصر علي الدولة المصرية خصوصا ان الدولة المصرية قامت بعمل العديد من التطويرات خلال الفترة الأخيرة للتوسع في صادرات البطاطس .

واوضح محمد القرش ، ان انتاجية الفدان تختلف واليوم وصلت انتاجية الفدان من محصول البطاطس الي 18 و20 طن وهذه كمية جيدة جدا .

وتابع محمد القرش ، أن هناك تنسيقا دائما مع الغرف التجارية ومع الجهات المعنية بالتسويق حتي يكون هناك تشجيع للمزارعين وهناك الكثير من التجار يقومون بتخزين المنتجات حتى تكفي احتياج المواطنين .
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