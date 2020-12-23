ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تعلم من الإنترنت.. عامل تايلاندي ينقذ فيلا صغيرا من الموت

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:35 م
فيل
فيل
Advertisements
أماني إبراهيم
في واقعة جذبت الانتباه العالمي، قام عامل إنقاذ تايلاندي بإنقاذ فيل صغير من الموت، عندما قام بعملية إنعاش ناجحة للفيل الصغير المريض.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، العامل التايلاندي مانا سريفات يعمل في الحديقة التايلاندية منذ 26 عاما، ولكن قبل أيام تفاجأ بمرض الفيل الصغير، بعد إصابته بدراجة نارية أثناء محاولته عبور الطريق في مقاطعة تشانثابوري بشرق تايلاند.

وباستخدام معرفته بالإنعاش القلبي الرئوي البشري (CPR) ، تمكن مانا من معرفة مكان قلب الفيل بناءً على مقطع شاهده عبر الإنترنت، وضغط عليه بيديه، وقال مانا : "عندما بدأ الفيل الصغير يتحرك كدت أبكي".

وقالت الطبيبة البيطرية جاكلين جات، مديرة عيادة الطيور والحيوانات الغريبة في أستراليا: "من الصعب معرفة ما إذا كان التنفس قد توقف بالفعل قبل قيام العامل بضغطات الصدر، لكن يبدو أنه في حالة صدمة..  وهي التي تسببت في نزيفا في الصدر أو البطن ، والفقدان المفاجئ للدم داخليًا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وربما يبطئ القلب أو يوقفه".

ويعد الإنعاش القلبي الرئوي ممارسة شائعة في عالم الطب البيطري، ومن الممكن تعلمه عبر الإنترنت أيضا، مع إجراؤه على العديد من الأنواع الأخرى أيضًا ، من التمساح إلى حيوانات صغيرة، وقال جات: "لقد أجريت الإنعاش القلبي الرئوي على الكثير من الأنواع ؛ الكلاب والقطط والأرانب والقوارض والطيور والجرذان والسلاحف والسحالي وحتى الأسماك".

"الإنعاش القلبي الرئوي هو عملية للمساعدة في جعل القلب يواصل النبض مع ضغطات الصدر، والتنفس من أجل الهواء وإبقاء الدماغ في النهاية على قيد الحياة لأنه سيموت بدون أكسجين، وإذا توقف قلب شخص أو حيوان أو لم يتمكن من التنفس، قد يساعد الإنعاش القلبي الرئوي في إنقاذ حياتهم حتى تبدأ الأمور في الاستقرار من جديد.

لكن إنعاش الفيل ليس شيئًا عادة ما يتعلمه أولئك المدربون على الإنعاش القلبي الرئوي البشري، ويوضح جات أن الاختلافات الرئيسية بين إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للحيوانات والبشر تشمل مكان إجراء الضغط ومدى صعوبة الضغط، وفي الحيوانات ، غالبًا ما تعتمد فرص الشفاء على سبب السكتة القلبية - فالحيوانات التي كانت مريضة قبل الإصابة يمكن أن تكون أصعب بكثير من إنعاشها من التي عانت من صدمة حديثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسباب السكتة القلبية وكيف يمكن إنقاذ المصاب

خوفًا من العقوبة.. تصرف غريب من فيل خلف عمود نور

الطفل الشجاع .. أنقذ فتاة 4 سنوات من الغرق في حمام السباحة .. صور

طرق التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ لشخص أمامك

علامات تكشف إصابتك بأمراض القلب

ترشيحاتنا

الحكومة: تخفيض غرامة عدم ارتداء الكمامة وتحصيلها بشكل فوري.. تعرف على قيمتها

20 ألف جنيه عقوبة التستر على مرضى كورونا.. و10 آلاف جنيه للممتنعين عن تناول اللقاح

الوباء تفشى.. وزير الصحة الأسبق يكشف موعد انتهاء الموجة الثانية لكورونا

اجتماع أمني عاجل في البيت الأبيض لردع إيران ووكلائها بالعراق

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

بعد العرض القطري.. وزير الرياضة يفاوض فرجاني ساسي من أجل الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل بسكويت السمسم بخطوات بسيطة