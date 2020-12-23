تعلم من الإنترنت.. عامل تايلاندي ينقذ فيلا صغيرا من الموت

في واقعة جذبت الانتباه العالمي، قام عامل إنقاذ تايلاندي بإنقاذ فيل صغير من الموت، عندما قام بعملية إنعاش ناجحة للفيل الصغير المريض.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، العامل التايلاندي مانا سريفات يعمل في الحديقة التايلاندية منذ 26 عاما، ولكن قبل أيام تفاجأ بمرض الفيل الصغير، بعد إصابته بدراجة نارية أثناء محاولته عبور الطريق في مقاطعة تشانثابوري بشرق تايلاند.





وباستخدام معرفته بالإنعاش القلبي الرئوي البشري (CPR) ، تمكن مانا من معرفة مكان قلب الفيل بناءً على مقطع شاهده عبر الإنترنت، وضغط عليه بيديه، وقال مانا : "عندما بدأ الفيل الصغير يتحرك كدت أبكي".





وقالت الطبيبة البيطرية جاكلين جات، مديرة عيادة الطيور والحيوانات الغريبة في أستراليا: "من الصعب معرفة ما إذا كان التنفس قد توقف بالفعل قبل قيام العامل بضغطات الصدر، لكن يبدو أنه في حالة صدمة.. وهي التي تسببت في نزيفا في الصدر أو البطن ، والفقدان المفاجئ للدم داخليًا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وربما يبطئ القلب أو يوقفه".





ويعد الإنعاش القلبي الرئوي ممارسة شائعة في عالم الطب البيطري، ومن الممكن تعلمه عبر الإنترنت أيضا، مع إجراؤه على العديد من الأنواع الأخرى أيضًا ، من التمساح إلى حيوانات صغيرة، وقال جات: "لقد أجريت الإنعاش القلبي الرئوي على الكثير من الأنواع ؛ الكلاب والقطط والأرانب والقوارض والطيور والجرذان والسلاحف والسحالي وحتى الأسماك".





"الإنعاش القلبي الرئوي هو عملية للمساعدة في جعل القلب يواصل النبض مع ضغطات الصدر، والتنفس من أجل الهواء وإبقاء الدماغ في النهاية على قيد الحياة لأنه سيموت بدون أكسجين، وإذا توقف قلب شخص أو حيوان أو لم يتمكن من التنفس، قد يساعد الإنعاش القلبي الرئوي في إنقاذ حياتهم حتى تبدأ الأمور في الاستقرار من جديد.





لكن إنعاش الفيل ليس شيئًا عادة ما يتعلمه أولئك المدربون على الإنعاش القلبي الرئوي البشري، ويوضح جات أن الاختلافات الرئيسية بين إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للحيوانات والبشر تشمل مكان إجراء الضغط ومدى صعوبة الضغط، وفي الحيوانات ، غالبًا ما تعتمد فرص الشفاء على سبب السكتة القلبية - فالحيوانات التي كانت مريضة قبل الإصابة يمكن أن تكون أصعب بكثير من إنعاشها من التي عانت من صدمة حديثة.