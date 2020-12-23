تنويه عاجل من السفارة السعودية في الولايات المتحدة إلى رعاياها

أصدرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تنويها، لرعاياها بإغلاق السفارة أثناء أيام العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.





وقالت السفارة في حسابها على تويتر: "نود تنويه المواطنين الكرام أن سفارة المملكة في واشنطن ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية في الولايات المتحدة وذلك اعتبارا من يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر، ويستأنف العمل يوم الاثنين ٤ يناير ٢٠٢١".





وأضافت: "في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة".





وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة سنوية للقتلى في تاريخها، حيث تسبّب فيروس كورونا في مقتل 3 ملايين شخص حتى الآن خلال عام 2020 فقط.



