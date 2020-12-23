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الحكومة: تخفيض غرامة عدم ارتداء الكمامة وتحصيلها بشكل فوري.. تعرف على قيمتها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:37 م
كمامة
كمامة
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عادل نصار
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن إجراءات جديدة تسعى الدولة لتنفيذها لإلزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، أن الغرامات سيتم تحصيلها بشكل فوري، مضيفا: نعمل اليوم على إنهاء كل الإجراءات التي تتيح للدولة تنفيذ هذا الأمر.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم عقد اجتماع للجنة القانونية، والعمل على أمر التنفيذ الفوري، لافتا إلى أن الغرامة لن تكون 4 آلاف جنيه وستكون أقل ومن الممكن أن تكون خمسين جنيها أو 100 جنيه في حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامة.

وأكمل المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيقها سيتم بشكل فوري وهو الضامن لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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